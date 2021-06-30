民進黨黨部。（圖／本報系資料照）

美國媒體公布6月各國「新冠韌性排名」，台灣雪崩式暴跌到44名，淪為倒數第10名。媒體人「逆風的烏鴉」今(30日)在臉書指出，這個調查是從去年11月開始，把第一次的排名和這次比較，從各國排名變化，可以看出來，其實台灣的情況比排名44名還嚴峻，「這個排名等於也戳破了最近民進黨一直在說其他國家疫苗問題也很嚴重的說詞」，還有這次調查凸顯的另一個問題，是歐美各國都已經在思考疫後解封問題，但亞洲不少國家甚至包括日本，都還陷在確診數字高低起伏無法自拔。

「逆風的烏鴉」分析，台灣是31名以後唯一一個人均GDP超過三萬的國家，由此看來，台灣防疫的問題，除了疫苗還是疫苗。這次調查，很大權重放在「生活是否回復到疫情前」，而疫苗施打狀況，與一個國家是不是能夠回到疫情前息息相關，台灣的疫情，首要原因其實就是疫苗。

「逆風的烏鴉」指出，「這個排名等於也戳破了最近民進黨一直在說其他國家疫苗問題也很嚴重的說詞，事實是列入排名的國家，大多數都已經穩定的在接種疫苗，台灣到現在還是只能當乞丐，就是政府的疫苗政策完全失控，這也直接影響了台灣的排名」。

不只如此，「逆風的烏鴉」說，這次調查另一個凸顯的問題，是歐美各國都已經在思考疫後解封問題，但亞洲不少國家甚至包括日本，都還陷在確診數字高低起伏無法自拔，台灣很喜歡用什麼疫情再起來看歐美國家，但事實是當群體免疫達成，人家關注的已經是和病毒共存了。

最後，「逆風的烏鴉」表示，「我一直認為，根本不是買不到疫苗或者沒有疫苗進貨的問題，而是政府為了特殊目的才對外購疫苗採取消極態度。這次排名，已經可以確定，這個政府就是一個草菅人命的政府」。