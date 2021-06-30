屏東Delta病毒群聚擴大，衛福部草屯療養院醫師沈政男發文表示，想釐清這波疫情的傳播鏈，關鍵就在白牌計程車司機的疫調。根據中央流行疫情指揮中心的資料顯示，該司機曾在6/18載過秘魯返台祖孫的鄰居，但為何當天就發病，可見個案是在更早以前就染疫。而務農夫妻若是6/14、6/16去醫院被感染，也不會等到6/25才發病。

沈政男昨在臉書發文分享，看了半天屏東Delta群聚的疫調結果，還是看出了一些端倪。要釐清感染源和傳播鏈，關鍵在於白牌計程車司機（案14298）的疫調，究竟這人有沒有說實話？有無客觀紀錄可查？都必須更仔細地調查。

沈政男表示，根據指揮中心製作的關聯圖，白牌計程車司機說是在6/18載過自秘魯返台祖孫的鄰居，但為何當天就發病了？可見並不是在這一天就染疫。事實上，屏東縣政府今天說，該司機曾在6/10至6/16之間去過枋寮醫院，但到底是哪一天？

沈政男大膽推測，這名司機6/14去過枋寮醫院，並在那天被前往就醫的祕魯祖孫感染，接著在6/18發病。也就是說，該司機跟祕魯祖孫鄰居都是第一輪被感染，而不是6/18。此外，該司機也說6/20和6/21分別和友人與兄弟泡茶、吃飯，但問題是後者在6/23、6/24就發病了，因此可能更早就有接觸了，無論如何，司機的家人和朋友應該都是第二輪被感染。

沈政男指出，而這兩天確診的務農夫妻，因為頻繁到過枋寮醫院，因此也可能在那裡被感染，但時間並不是像屏東縣政府公布的那樣，因為如果6/14、6/16被感染的話，不會等到了6/25才發病。

沈政男認為，如果能將白牌計程車司機近2至3周的足跡與接觸者完全弄清楚，也許就能畫出更好理解的傳播關聯圖。否則這兩天確診的務農夫妻就等於找不到感染源，那實在太令人不安了。

沈政男也說，前天還傳出曾和確診司機接觸過的移工偷跑去南投，讓他覺得實在太扯了，結果29日晚間傳出發燒了，這真的必須好好處理，不要產生破口。如果屏東這波Delta群聚可以控制下來，接下來的疫情就是柳暗花明了。

沈政男表示，這幾天指揮中心已在每日新增案例下方，標註了居隔陽性數字，如今新北市絕大多數的新增案例都找得到感染源，這代表病毒將難以繼續傳播，但台北市就不是這樣了，連指揮中心都列出台北的居隔陽性數字，但台北市的記者會上卻沒有公布感染來源比例，顯見沒抓到接下來的防疫關鍵。「所謂疫調，最重要就是找到感染源，而不是公布什麼足跡。若不這麼做，恐怕新北會比台北更早清零。」