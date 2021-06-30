台中7歲黃姓男童4月遭何姓柔道教練與學長重摔27次，導致昏迷瀕腦死，一度有好轉跡象，不料29日晚間仍傷重不治；何姓教練在本月4日遭台中地檢署依兒童傷害致重傷罪起訴，如今男童身亡，法院將會改依傷害致死罪審理，本刑是7年以上至無期徒刑，檢方認為該教練是故意犯罪，法院應會加重量刑。

年僅7歲的黃姓國小男童，4月21日到台中市某柔道館練習柔道時，疑因不堪被摔倒地，罵了「教練是大笨蛋」，68歲何姓柔道教練竟因心生不滿，惱怒之下對黃童痛下狠手，連連對他過肩摔、丟體、拋摔、壓制，即便黃童已開口求饒喊痛，何男仍不顧孩童哀求、繼續對他重摔10多次。

男童4月到台中市某柔道館練習柔道時，疑因不堪被摔倒地，罵了「教練是大笨蛋」，68歲何姓柔道教練竟因心生不滿，惱怒之下對黃童連連過肩摔、丟體。（資料照）

黃童因身體不適、嘔吐，何男雖暫停對黃童的重摔施虐行為，但僅止於清理現場，待現場清理完後，又繼續對黃童做過肩摔等柔道招式，導致黃童頭部多次撞擊地板，最後癱躺在地，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，昏迷指數3。

黃姓男童送至加護病房之初，展現強烈求生意志，有網友轉發黃父報喜影片，文中指出「孩子拿掉升壓劑，而且按摩他的腳也會有反應，希望大家繼續幫孩子加油。」只是，黃姓男童最終還是撐不過去。

何姓教練在本月4日遭台中地檢署依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴並移審院方，法官諭知10萬元交保，當時男童母親就哭喊「太誇張！我無法接受！我無法接受！」（資料照）

據了解，黃姓男童自這周以來，血壓及心跳很不穩定，且持續下降，豐原醫院早就知會黃小弟父母，讓他們有心理準備。在與死神搏鬥70天後，昨天晚上9時許，由院方宣告死亡，黃童父母也都在身旁，陪伴他走完最後一程，早已泣不成聲，癱軟在病榻前。

何姓教練在本月4日遭台中地檢署依對兒童傷害致重傷罪嫌起訴並移審院方，法官諭知10萬元交保，當時男童母親就哭喊「太誇張！我無法接受！我無法接受！」而男童如今逝世，原本3年至10年本刑的傷害罪將改成傷害致死罪，面臨7年以上至無期徒刑，且何男不顧男童哀求，仍繼續重摔對方，屬故意對兒童犯罪，檢方認為法院應對何男加重量刑。