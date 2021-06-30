公開發行公司將於7月1日至8月31日間召開實體股東會，金管會在考量立委建議、現行制度現況，並經跨部會協商及報請指揮中心同意後，宣布於8月16～31日召開實體股東會的公發公司，在符合一定條件下，可採實體股東會輔以視訊方式召開。

證期局局長張振山表示，之所以敲定自8月16日起開放，是考量集保結算所開發建置的視訊輔助系統需進行測試、且需要時間對外公告周知說明。目前統計共有734家將在7月召開股東會，8月1～15日有65家、16～31日有55家，高達1076家尚未敲定召開日期。

張振山表示，考量今年首度開放實體股東會採行視訊輔助方式，系統設計不宜複雜，且國內股東會存有出席門檻、累積投票制、臨時動議及委託書規則等問題，與其他國家制度及國情較為不同，因此訂定符合4條件的公發公司可採視訊輔助方式召開。

首先，公發公司應採用集保提供的視訊輔助作業平台，並應遵守各公司所訂召開實體股東會並以視訊輔助的作業相關指引。金管會表示，主要考量集保推動電子投票平台多年、且制度運行順暢，故委由集保開發建置提供作業平台。

其次，考量國際上召開視訊股東會，多未開放股東得提臨時動議及股東會議案修正，因此欲以視訊方式參與股東會的股東，應事先向公司登記並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案投票，及同意放棄參與實體股東會。

再者，考量系統穩定性及提高尚未行使表決權股東以視訊參與股東會的順暢性，已採電子投票的股東將不能再以視訊方式參與股東會，但仍可出席實體股東會發言。集保將在指引中明訂，公司應提供股東會前提問管道及公司回應方式，以保障股東權益。

最後，可登記採實體股東會、並以視訊輔助召開的公發公司，應符合3條件：一、無董事監察人選舉議案，或有董事監察人選舉議案、但候選人數未超過應選席次。二、無解任董事或監察人議案。三、未上市或未在券商營業處所買賣公司，應委託代辦股務機構辦理。