雙美(4728)董事會決議通過調整經營團隊，由董事長林協健暫兼任總經理，6月29日就任。

雙美表示，基於公司治理有效監督而解任前總經理職位職務，且董事林泉源辭去董事代表人之外，為維持經營並同時選任林協健董事長暫兼任雙美總經理一職，也同時就空缺的會計主管乙職，決議委任莊士興先生擔任會計主管，並均於6月29日就任。雙美表示調整經營團隊職務後，目前北京子公司享贊的代表人仍由前董事林泉源擔任。

雙美指出，目前中國大陸的醫美市場全球最大，且呈現快速增長的態勢，而且與全球相比，中國大陸醫美的滲透率依然偏低，所以雙美仍有持續發展空間。根據中國大陸頭豹研究院最新醫美產業鏈相關研究報告中指出，2019年中國大陸注射醫美消費人次每千人僅14人、醫美滲透率3.6％，遠低於其他主流國家的滲透率(韓國20.5％、美國16.6％)，隨著醫美消費人群以及正規醫美機構的增加，中國大陸注射醫美產業仍存有較大發展潛力。