美國多州、近百位女性控告叫車服務公司優步（Uber）旗下的駕駛涉嫌性侵，最早一起案例發生在2014年，最近一起則是在今年4月30日。
加州聖荷西（San Jose）「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，代表原告的一家舊金山法律事務所於28日向法院提交訴訟請願書，將80多起案件整併為集體司法訴訟行動。
這份請願書已送至加州司法委員會，將由法官做出裁決。
控訴內容指稱，總部設在舊金山的Uber早在2014年即知道旗下有司機性侵女乘客，「在那之後的7年，替優步駕車的性侵者持續性侵、騷擾、綁架和身體攻擊，甚至強暴乘客」。
控訴內容指出，「Uber疏於採取基本且必須的安全措施去防範這類嚴重的性侵案，以致於持續發生至今」。
Uber表示，大多數的案件並沒有從原告律師或訴訟案中收到足夠的細節，有充分資訊案例的那些駕駛，都被Uber平台禁止服務。
報導指出，多數的案例沒有陳述被攻擊細節，其中一案提到被槍抵著性侵。原告代表律師麥考米克（Meghan McCormick）表示，只要司法命令確保原告的匿名隱私，她會視「需要」揭露被攻擊個案的細節。目前還有更多其他受害女性與律師事務所聯繫中。
2019年底Uber提出「安全報告」，顯示有數千個搭乘Uber遭到性侵的事件，Uber因此推出「比以往更安全的功能」。
麥考米克認為，最能防止乘客受到攻擊的照相機，以及給予乘客選擇搭乘車上有安裝照相鏡頭的駕駛，Uber並沒有做到。
Uber表示，叫車服務的駕駛可以自由在儀表板上安裝照相機，平台已新增註冊程序，幫助駕駛了解各地有關照相機的法律。美國的Uber駕駛必須接受汽車和犯罪紀錄的年度審核。
去年12月Uber被加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）罰款5900萬美元，主因是Uber未能揭露安全報告中包括車禍、性侵等攻擊案件的細節。
叫車服務旗下的駕駛涉嫌性侵不限於Uber，另一家總部在舊金山的Lyft叫車平台也收到類似的法律控訴，同樣面臨數十宗控告案件整合為集體訴訟並要求賠償。
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