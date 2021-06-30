聯合航空今天宣布一項大手筆飛機訂單，包含200架波音737 MAX和 70架空中巴士A321neos的確定合約，預告航空業的復甦。

「西雅圖時報」今天報導，聯合航空（United Airlines）新飛機的訂單包括 50 架波音 737 MAX 8s、150架波音737 MAX 10s和70架空巴 A321neos，訂單顯示出對於較中大型、單走道飛機的選擇。

聯合航空表示，這些新飛機將取代舊的、較小型的飛機，以及至少200架僅能容納50名乘客的飛機。

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）說，美國的休閒旅行基本上已經恢復到疫情前的水準，聯航預期商務旅行將快速且強勁地復甦，最終是國際航空旅行。

聯合航空的訂單對於力圖重振MAX系列飛機的波音公司（Boeing Co）是一大利多，過去幾年MAX系列飛機遭遇數百張訂單被取消。

波音737 MAX 8客機先前發生兩起致命墜機事故，導致737 MAX系列停飛20個月，後又歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情打擊。

報導指出，這是自2011年6月美國航空訂購200架MAX飛機以來最大的波音飛機訂單。

今天的交易讓聯航對波音的MAX訂單總數達到380架，包含先前的180架MAX飛機，其中30架已經交付。合約內容並涵蓋了737 MAX飛行員培訓計劃和相關數據資料。

波音公司最暢銷單走道最大機型737 MAX 10於6月18日展開首航與測試，預計2023年正式啟用。（編輯：韋樞）1100630