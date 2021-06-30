有鑑於台灣疫情有趨緩現象，台北市率先將夜市有條件「微解封」，昨晚有路過民眾直擊寧夏夜市微解封人潮，並將其PO上網，隨即引發網友熱烈討論，復業的攤商也難掩興奮，直呼「真的很久沒營業，但又有點怕怕的」。

一名網友昨（29）日晚間於PTT八卦板分享寧夏夜市微解封首日情形，只見所有攤販都在蓬萊國小一側營業，位於民生西路的夜市入口，也有相關人員進行防疫管制，人潮雖然沒有三級警戒前多，但從他分享的照片中可看出，仍有不少人前往消費，最後他也呼籲「希望大家能做好防疫，一起加油」。

照片曝光隨之引起網友討論，「乖乖宅在家的人，都宅心酸的」、「上班通勤比這危險多了啦」、「報復性逛夜市」、「少一排不過還是太危險」、「可以微染疫？」、「好恐怖，不知道下禮拜會怎樣」；不過也部分人認為「這人潮明明就比我剛搭捷運下班少」、「公司上班固定空間數百人，比這個開放空間慘好嗎？」、「蔡總統說去外帶，大家是不是記性不好」。

據《ETtoday新聞雲》報導，寧夏夜市在沒有設置桌椅情況下，攤販全都在同一側擺攤、營業，民眾也都落實佩戴口罩、外帶實聯制等措施，其中一名攤商老闆娘興奮地表示，「因為很久沒有開業做生意，因此就早一點準備，能出來真的很高興，但又有一點怕怕的，也不知道生意會如何，但會做好安全防疫措施」，另外，前去消費的民眾也說，知道疫情爆發的嚴重性，因此都會做好自我防護及個人衛生。

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