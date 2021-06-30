64歲的「金鐘視帝」張晨光，近年演藝重心移往大陸，日前獲邀上直播平台賣酒，卻遭網友嘲諷「晚節不保」，讓他當場淚灑直播間，沒想到不僅登上微博熱搜，抖音粉絲也從狂飆200萬人，一舉突破300萬人，意外翻紅相信是他始料未及。

根據《鏡週刊》報導，張晨光坦言起初不了解該產業，對於正夯的直播帶貨賺錢方式不太能接受，最後在工作人員遊說下，在沒有酬勞的情況下，首度跨界嘗試，4個小時下來雖然賣出不少茅台酒，對從沒經驗的人算是不錯的成績，未料卻被網友嘲諷不好好拍戲來賣酒，根本就是「晚節不保」，讓他淚灑直播間還鞠躬致歉，不少人更是看得直呼心疼。

沒想到「心疼張晨光」這個詞隨後登上微博熱搜，不僅抖音粉絲數狂增數倍，網路更是一面倒幫張晨光講話，除了酸民遭到砲轟之外，張晨光旁邊的女主持人也無端遭波及，挨嗆「看見張晨光哭視若無睹，自己卻笑靨如花」，對此，張晨光反倒認為產品被網友質疑，未來在品質上要好好把關，強調會利用拍戲空檔，學習不同的產業，虛心接受指教的態度，讓網友讚賞不已。

張晨光日前透露與「失散十五年的兒子」見面，更曬出「父子合照」，原來是過往曾合作過電視劇「奮鬥」的男星佟大為，並寫道「補一張父親節回憶殺，猜猜這次我們倆演什麼？」，暗示將有新劇合作。

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