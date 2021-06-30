小編今天（30日）精選5件不可不知的國內外財經大事。為建立國內自主的mRNA疫苗技術平台，國衛院正準與莫德納洽談授權，若順利簽約，估6至9個月即可生產3至5億劑，業界認為東洋、南光、中化都有符合國際規範的針劑廠可投產。

【1】代工莫德納 東洋南光中化台耀機會大

政府搶攻疫苗馬不停蹄，在積極爭取莫德納（Moderna）mRNA疫苗授權量產下，國衛院已開始盤點國內廠商技術和產能；據了解，為能快速加入投產行列，業界認為莫德納初步應以後段充填為主，東洋、南光、中化都有符合國際規範的針劑廠可投產，而台耀新啟用的針劑廠，產能最大，機會也很濃厚。

【2】蘋果新品催熱 16檔蘋概股動起來

蘋果新產品周期即將展開，市場討論熱度也提高，台系蘋果供應鏈股價隨之升溫，台光電、GIS-KY股價29日旱地拔蔥，雙雙急拉至漲停板價，帶動台郡、大立光等個股向上拉升，蘋概股動起來。

【3】攸關荷包 金融、打炒房新制7月上路

政府多項新制將在明（7月1日）天上路，民眾應注意且把握，以免影響到自己的荷包和權益。首先最受矚目的，是打炒房之實價登錄2.0與房地合一2.0兩大新制，金融方面則有虛擬貨幣實名制、個人傷害險新制，另為鼓勵民眾孕育下一代，勞動部增加育嬰假留職停薪彈性，衛福部也擴大不孕症試管嬰兒補助適用對象。

【4】鋼鐵人奮起成交值衝千億

台股29日再颳鋼鐵人旋風，上市鋼鐵族群29日成交值突破千億元，以1185億元改寫歷史新高。摩根士丹利證券指出，大陸積極提升關稅、減少鋼鐵出口，有利大陸以外鋼廠表現，同時中鋼有望搶搭歐美復甦商機，升評至「優於大盤」，合理股價預期50元。

【5】新莊副都心滯銷 遠雄人壽再被罰200萬元

新莊副都心大坪數新屋滯銷、且疫情讓看屋人減少，金管會29日宣布對遠雄人壽處分案，即遠雄人壽投資新莊副都心不動產，未即時利用且有收益，在一年期限內未處份完，違反保險法等相關規定，依保險法核處罰鍰新臺幣200萬元及糾正處分。