國民黨立委鄭麗文。(取自鄭麗文臉書)

面臨快速的新冠病毒變異速度，全球各大藥廠搶攻開發二代疫苗，國民黨立委鄭麗文昨(29日)在臉書說，指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？反觀各國紛紛超買，疫苗訂貨的母數越大到貨才會越多，甚至也要考慮到貨率、預排交貨的問題，今年這些問題的出現，「顯然蔡政府對國際疫苗從來沒有積極處理，還在政治算計，蔡政府不是罵一下做一下，而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動」。

為防範傳染力極高的Delta病毒，各國紛紛搶買二代疫苗，鄭麗文29日在臉書舉例，美國已下訂1.1億劑Novavax疫苗、加拿大已簽訂7600萬劑Novavax疫苗合約等，南韓丶日本則透過技術轉移許可，可以直接在國內生產，南韓年產4千萬劑，日本則年產2.5億劑；她質疑，指揮中心為了阻止新一波疫情，做了什麼？「Delta變異株比Alpha變異株傳染率高出60%，但台灣沒有超前部署、沒有入境全面篩檢、甚至不借鏡各國經驗，不聽取專家意見，不跟其他國家一起超買疫苗。」

鄭麗文指出，衛福部長陳時中在記者會上表示，曾與Novavax總公司洽談，當時有爭取200多萬劑，但她認為台灣只爭取200多萬劑，遠遠不夠，反觀各國紛紛超買，疫苗訂貨的母數越大到貨才會越多，甚至也要考慮到貨率、預排交貨的問題，「今年這些問題的出現，顯然蔡政府對國際疫苗從來沒有積極處理，一心一意只想護航聯亞跟高端，還在政治算計，蔡政府不是罵一下做一下，而是笨得跟石頭一樣，怎麼罵都罵不動。」

鄭麗文最後更說，台灣一直面臨疫苗不夠的窘境，在疫苗到貨前，能做的就是嚴格的邊境管制，入境就要全面普篩、堅守國門，Delta病毒已襲擊85國，但指揮中心到現在還只願意入境普篩七個國家，在沒有疫苗的情況下，根本拿台灣人民的性命開玩笑，「蔡政府希望用最低傷害程度的三級警戒，讓人民待在家救台灣，降低、減少不必要的跨縣市移動，但人民最卑微想要足夠國際疫苗的請求，蔡政府幫人民做到了嗎？」「二代疫苗了不要只是亡羊補牢，要超前部署」。