為確保台灣「三棘鱟」的復育及永續生存，海洋委員會海洋保育署攜手靜宜大學、國立海洋科技博物館等單位，舉辦橫跨基隆、金門、嘉義與澎湖等4站的「台灣鱟保育工作坊」。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學的「未來學苑」博雅通識課程，規劃台灣海洋公民未來人才專業微學程，對焦學生跨域學習，培養多元專長。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

成對的三棘鱟，前為母鱟、後為公鱟。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真

「台灣鱟保育工作坊」教導民眾認識公鱟與母鱟的差異。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

為確保台灣「三棘鱟」的復育及永續生存，海洋委員會海洋保育署攜手靜宜大學、國立海洋科技博物館等單位，舉辦橫跨基隆、金門、嘉義與澎湖等4站的「台灣鱟保育工作坊」。第1站為基隆場，由靜宜大學邀請保育專家學者，進行線上專題講座及分組座談，探討三棘鱟的收容與繁養殖、保育政策、教育與行動等策略，期望能全面守護三棘鱟！

會中備受矚目的是，三棘鱟的藍色血液所製成的鱟試劑，能快速檢測醫療用品、新藥研發及COVID-19等疫苗，在製造過程中，是否受到細菌內毒素污染，守護著人民的健康！

靜宜大學校長唐傳義說，該校是台中海線唯一的綜合大學，臨近大肚溪口及高美濕地等自然生態區，校方重視海洋生態保育，也深耕古老海洋生物「三棘鱟」的相關研究。疫情時代，「三棘鱟」扮演舉足輕重的角色！期望透過研討會，集思廣益，共同探討鱟的現況及保育相關策略，減少或消除受到的威脅，並提升族群存續力。

海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜表示，對人類而言，鱟是不可取代的生命體！許多藥品及COVID-19疫苗在製程中，為確保沒有受到內毒素污染，都需經「鱟試劑」確認。但近年因漁業迫害、海洋污染等，鱟受到生存威脅，目前瀕臨絕種。環保署不僅持續補助鱟的養育保護，今年更與靜宜大學合作調查鱟的生態，希望結合民間力量與研究技術，讓民眾對鱟有更多認識。

在「國際鱟保育日」舉辦工作坊，別具意義！國立海洋科技博物館館長陳素芬指出，2019年起「三棘鱟」被列入國際瀕危物種，如何維護鱟的生存與生態環境，是工作坊最重要目的。人類與海洋生物是共存共榮，今年串聯21所學校，及鱟的起源地基隆，與金門、澎湖及嘉義等縣市，積極投入鱟的保育，希望結合各界力量，為生態及永續台灣做出貢獻！

通識中心主任吳仁彰指出，靜宜大學的「未來學苑」博雅通識課程，以該校緊鄰大肚山、面向台灣海峽的地理優勢，同時結合「聯合國永續發展目標（SDGs）」的教育理念，規劃台灣海洋公民未來人才專業微學程，對焦學生跨域學習，培養多元專長。

台灣第一位研究「鱟」的博士楊明哲說，鱟在4億8000萬年前已存在於地球，目前世界上有美洲鱟、南方鱟、圓尾鱟，及屬台灣的「三棘鱟」。但因大量被捕捉抽血製藥、食用、混獲、海洋污染、海岸破壞及開發等因素，造成族群長期衰退。期望結合海科館的「鱟知鱟學」海洋公民科學實踐行動計畫，從鱟的收容與繁養殖、公民科學、環境教育，根植海洋保育於教育中。

研討會及工作坊中，讓民眾瞭解三棘鱟的保育相關法規，也集思廣益探討遏止三棘鱟及其產品的非法使用。期望透過「國際鱟保育日」，喚起政府、大眾與權益關係人對三棘鱟保育的意識，並深化國內外機構的保育合作與經驗，有效提升研究量能、管理與復育。