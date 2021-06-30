新北市政府警察局汐止分局一名陳姓警員與妻子感情不佳，然而陳員卻擅用警政系統查妻子的行蹤，經其妻子發現全案才曝光。警方指出，政風處已介入調查，若有涉及刑責將從嚴處分。

據《自由時報》指出，陳姓警員從警已13餘年，先前服務於三峽分局，但曾傳出與該分局同事發生婚外情，經妻子發現後檢舉，兩名當事者均遭調離，陳員則被配發到汐止分局。

經了解，陳員調離原職務後，與妻子關係仍不見起色，甚至有家暴傾向，其妻子申請保護令獲准，然而，陳妻卻發現她不論去哪，陳員都瞭若指掌，即便借友人駕駛，一樣難逃手掌心。後來，陳妻收到名下車輛被eTag綁定的簡訊，才驚知原來是丈夫利用公務之便公器私用，憤而向分局檢舉。

警方指出，經督察組調查後，查出陳員曾利用自身帳號登進警政系統查詢妻子與其友人個資1次，另有向其他同仁借帳號查詢3次，而陳員使用自己帳號查詢的部分已處申誡1支，其餘部分則交由督察組調查，若有涉及刑責部分，將從嚴處理，絕不寬待。