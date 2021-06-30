(09:19更新)台股今(30日)開高走高，開盤不久指數即來到17722.92點，再創歷史新高紀錄。

不過，疫苗相關的聯亞藥仍開低走低，開盤不久即失守200元，掉到190.5元，下跌24.4元，跌幅逾11%，高端疫苗盤中低點也來到236元，下跌6元，跌逾2%。

美股那斯達克指數、標普500指數周二再創新高，台股今(30日)開盤以17648.25點、上漲50.06點開出，台積電開在599元，上漲4元，鋼鐵股的燁興、志聯開盤即攻上漲停，航運族群也走揚。

美國6月消費者信心指數攀升至1年多以前新冠肺炎疫情爆發以來的最高水準，科技股續獲買盤進駐，周二(29日)美股小幅上漲，但仍推升那斯達克指數、標普500指數再創新高，那斯達克指數收盤上漲27.83點或0.19%，以14528.33點作收，標普500指數上漲1.19點或0.03%，收在4291.8點，道瓊工業指數終場上漲9.02點或0.03%，收在34292.29點，費城半導體指數上漲25.7點或0.77%，收在3348.9點。台積電ADR收盤上漲0.52%，聯電漲0.84%。

台股29日開盤創下17713點的新高後，獲利賣壓出籠，指數在平盤附近上下震盪，加權指數以17598.19點作收，上漲7.22點，成交值放大到5927億元，統計三大法人合計賣超142.71億元，其中，外資及陸資賣超146.15億元，自營商買超2.6億元，投信買超0.84億元。

法人表示，指數一度創新高，資金仍集中在航運與鋼鐵族群，原本應擔任衝關要角的電子股資金依然卡卡，指數拉回在所難免，但要站上新高也是早晚的事，下半年是電子股旺季，目前已經有看到單一族群零星點火，例如車用電子、被動元件等族群，大盤屬震盪偏多格局依然沒有改變，在各族群輪動狀況下，不用預設指數高點。