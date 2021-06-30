鰻魚飯店業者慰勞員警不畏風險為民守護健康，希望自己能為防疫工作盡一點棉薄之力。（警方提供）

全國疫情第三級警戒持續延長至7月12日，不僅醫護人員勞累，第一線的警察也為此疲於奔命。員警除平日維護轄區治安及協助處理民眾大小事務以外，亦配合政府執行各項防疫政策，共同築起防護牆以防堵疫情持續蔓延。台中市鰻魚飯店業者，為體恤警方於疫情期間的辛勞努力，特準備300顆鰻魚肉粽，贈予第四分局南屯派出所慰勞員警；藉此向辛勞的員警加油鼓勵。

28歲的李姓女店長說，自疫情爆發以來，警方除平時勤務外，還得配合政府落實推行各項防疫措施，防疫工作已然是目前全國警察重中之重的工作勤務之一；為感謝警察同仁為疫情辛苦日夜奔波，特別訂製鰻魚粽分享第一線防疫員警，慰勞員警不畏風險為民守護健康，希望自己能為防疫工作盡一點棉薄之力。

警方指出，業者貼心的暖心舉動，除溫暖了警員的心，亦填飽了胃，可喻是警方最強力、溫馨的後盾。尤其來自民間的支持，讓員警更深刻體會到「警民一家親」，疫情嚴峻、人間有愛。

南屯派出所長江松泳表示，感謝民眾的熱心公益，以行動力挺支持防疫工作，希望大家能與醫護警消們共同努力抗疫。提醒民眾外出時須全程配戴口罩、維持社交距離，遵守相關防疫規定，非常時期、非常作為，全民一起齊心防疫，期能早日恢復正常生活。