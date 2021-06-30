台灣疫情日漸趨緩，昨本土確診數降至54例，不少人盼望7月12日如期解封。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出2建議，表示目前最重要的工作就是邊境管控，不該再以高低風險國家做區分，入境應普篩PCR、一律送集中檢疫所，入住及期滿都要各做一次PCR，不能再讓任一Delta變異株進入社區。

謝宗學昨（29）日於個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，指揮中心公布新增54例本土病例，扣除居家隔離陽性個案17例，對於社區構成風險的確診者僅剩37例，屏東Delta變異株群聚案目前也未有擴大跡象，整體趨勢是往好的方向走。

謝宗學指出，除了持續減少不必要群聚、阻斷隱形傳播鏈外，最重要的任務就是邊境管控，在疫苗還未達到群體免疫覆蓋率前，7月能不能降回二級警戒，嚴管邊境成重要關鍵。許多國家觀察顯示，Delta變異株快速成為世界各國主流病毒株，且趨勢明顯、可怕，在極短的時間內引爆社區大規模疫情，使得醫療量能超載，造成大量傷亡。

因此謝宗學建議，邊境管控沒有最嚴格，只有更嚴格，務必做到滴水不漏，真的不必再以低風險國家或高風險國家做區分，所有入境旅客應全部送集中檢疫所14天外，入住、檢疫期滿都該做PCR採檢，檢疫期滿後再7天自主健康管理，若有違反規定就嚴懲，不能再讓Delta變異株進入社區。

謝宗學表示，現在的情勢與過去已大不相同，國內疫情尚未完全平歇，超強傳播力的Delta出現，入境絕對要隔離14天及入境PCR普篩，而防疫旅館的感控流程比較容易出現漏洞，相形之下集中檢疫所是安全選項，「不要再讓我們的社區多承擔任何一點風險」。

謝宗學說，入境PCR普篩、集中檢疫所耗費成本，與三級警戒每天造成的經濟損失來說，「真的只是小錢」，現階段是控制社區疫情的重要關鍵，只要沒有境外移入，民眾配合落實個人衛生等防疫措施，「我們是有會達成社區零目標」。

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