言承旭與林志玲過去情纏17年，兩年前林志玲宣布情歸小7歲的AKIRA，「言林戀」這樁萬年緋聞才畫下句點。最近言承旭轉戰大陸綜藝節目，今(30日)週刊報導，其實近來有傳言批評言承旭少了林志玲炒新聞聲勢變低，但言承旭在節目裡被部分網友批評走音，立刻引來其他參加錄影的網友緩頰澄清，更強調言承旭是錄影時的人氣王。

言承旭和林志玲2017年一度傳出有望復合，兩人在馬來西亞吉隆坡飯店的健身房被拍到，當時雙方都稱僅是好朋友，沒把話說死，言林戀熱度因此一度攀到高峰，但隨著之後沒下文，林志玲又澄清沒談戀愛、沒結婚、沒懷孕，這樁眾人矚目的緋聞便不了了之。2019年林志玲閃婚，外界曾好奇言承旭為何出局？當時媒體報導，知情人透露言承旭常犯兩大錯，一是搞失蹤，二是若被拍到就會龜縮，才讓女方心寒放生戀情。

網友分享言承旭錄影時依舊是人氣王。（圖／翻攝自微博）

而言承旭當時第一時間僅透過經紀人低調回應：「恭喜她」，接著又被發現現身金曲獎頒獎典禮時看似爆瘦憔悴。近來他重新振作，上月跟電影《有一點動心》劇組在大陸四處宣傳，最近則確定加入《乘風破浪的姐姐》男版節目《哥哥的滾燙人生》，跟陳小春、林志炫、​趙文卓、張智霖、敖犬等人同台較勁。

言承旭上月隨劇組在大陸宣傳新電影。（圖／翻攝自言承旭Jerry微博）

據《鏡週刊》報導，言承旭近年因緋聞女友林志玲結婚，遭部分網友酸沒人氣，還有人質疑他「為搏翻身(生)才參加綜藝」，但有參加錄影的網友透露，錄節目時只要言承旭現身，觀眾都會喊他的名字，根本不在意走不走音，更形容言承旭一聽到有人叫他就會露出害羞竊笑，讓粉絲少女心大開，直說：「這是哪來的純情少年」，可見憑著他的帥氣外貌，粉絲依舊超埋單，人氣與過往F4時期差不多。