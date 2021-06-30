全民防疫不出門，全台最大即時外送平台 foodpanda 29日表示，所屬熊貓超市近期訂單成長逾3倍，自5月份本土疫情爆發以來熊貓超市十大熱門排行品項依序為：鮮奶、雞蛋、新鮮蔬菜、肉類食材、醫療口罩、新鮮水果、水餃、水，以及衛生紙和米麵等。

foodpanda並根據大數據分析，發現消費者需求正在悄悄轉變，面對防疫新生活的改變與需求包括：1、自煮成風氣，2.健康排第一，3.效率需兼顧，4.重內不重外，以及5.療癒正能量。

foodpanda調查顯示，居家防疫消費者自煮比例增加，也更加依賴外送平台訂購食材，相較疫情前生鮮食材以及冷凍食品訂單量均成長超過 3 倍，單次消費金額翻倍成長。另外從訂單高峰期可發現，消費者多在平日傍晚下單訂購熊貓超市商品，輕鬆備料準備晚餐。

防疫期間消費者健康意識抬頭，foodanda表示，健身相關用品的訂單明顯成長。能強化免疫力，雞蛋及鮮奶成為熊貓超市最熱銷商品，有機蔬菜晉升銷售常勝軍。而受疫情影響，許多上班族爸媽改成居家遠端辦公，不只要同時兼顧工作及育兒，還要擠出時間下廚，所以已經處理好的食材大受歡迎，截切蔬菜、冰烤地瓜、去骨雞腿、火鍋肉片、水餃及泡麵都上榜，食用方便符合更多年輕族群與都市小家庭的需求，能幫消費者減少備料時間，輕鬆完成營養美味的一餐。

foodpanda表示，熊貓超市整體訂單成長，唯一表現持平的類別為「個人清潔保養類」，推估消費者都宅在家不用面對其他人，對外表打理的需求減少。另外，以往熱銷的派對零食、大容量飲料也較無明顯成長，反而保健醫療以及家庭清潔銷量持續成長。

foodpanda並從訂單數據觀察發現，冰淇淋、甜點等療癒食品是最容易被加購的品項，顯示消費者購買日用品以及食材的同時會順便加購療癒餐點，以撫慰焦燥的心情。