雷諾集團（Renault Group）和多重電子應用領域的全球半導體領導者意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）宣布策略合作，意法半導體將為雷諾集團設計、研發、製造和供應純電動汽車和混合動力汽車功率電子系統所用晶片和相關封裝解決方案。這些技術透過降低功率損耗，以及提升效能對於電動汽車的續航里程和充電產生重大影響，進而降低電池成本、增加電池續航力、縮短充電時間並減少使用者成本。

雷諾集團和意法半導體的合作目的是利用意法半導體的寬能隙半導體技術和產品，提升雷諾集團電動和混合動力汽車功率電子系統的效能。兩家公司將根據雷諾集團對碳化矽（SiC）元件、氮化鎵（GaN）電晶體以及相關封裝和模組的技術需求，合作開發高效、大小適合的模組化元件。身為雷諾的主要創新合作夥伴，意法半導體將在2026年至2030年間從這些確保大量使用的功率模組和電晶體中受益。

雷諾集團執行長Luca de Meo表示，我們很高興能與市場領先的意法半導體合作，整合其先進的功率電子產品，共同開發技術，以進一步提升我們在電動和混合動力汽車電池容量及行駛和充電時的性能表現。這種合作關係將為未來關鍵元件的供應提供安全保障，這些關鍵元件有助於降低高達45％的能源損耗，並將動力總成的成本降低30％，以協助我們製造出消費者買得起、車商能獲利，並受市場歡迎的電動汽車為目標。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery則表示，ST位於先進功率半導體技術的第一線，賦予汽車工業朝向電動汽車平台轉型的能力。藉由更高效的碳化矽、氮化鎵等先進半導體產品和解決方案，我們將支援雷諾集團實踐下一代電動和混合動力汽車的策略。ST和雷諾集團在汽車工業永續發展領域有共同的願景，這一合作關係將是汽車工業及其供應鏈所發起之階段性減碳計畫的另一大進展。

永續發展和永續科技是雷諾集團和意法半導體的願景和解決方案的核心。對於意法半導體而言，此次策略合作進一步證明了其技術和產品如何賦能汽車工業更可持續的發展，以及在各種系統設備中實現先進的電源和能源管理。雷諾集團能夠不斷改進減碳計畫，邁向更節能的技術轉型，提升純電動和混合動力汽車的效能，將使符合其 2040前年於歐洲和2050年前於全球實現碳中和的目標。