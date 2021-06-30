5月15日雙北宣布三級警戒，接著5月19日全國疫情升至第三級，本土疫情籠罩，現在屏東更出現Delta病毒首例，隨著疫情變化、疫苗採購、國產疫苗議題，蔡英文的網路聲量與好感度也跟著起伏，尤其是在疫苗議題延燒之後，原本臉書粉專多以「呼籲、提醒」貼文為主的蔡總統，不僅改成影片直播，更數度親上火線說明，創下不少高聲量，不過，疫苗問題遲遲未解，採購進度膠著，連帶蔡總統的網路聲量也出現遞減，影響到好感度，即使粉專每日訊息即時更新，似乎也難以拉抬。

近期採購疫苗無新進展！ 貼文連發、直播連線難救蔡英文網路聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/15~2021/06/29）統計調查，自從雙北宣布三級警戒之後，蔡英文的網路聲量最高峰落在5月31日，共有110378筆，主要是因為台北市長柯文哲質疑高端疫苗炒股，蔡英文總統臉書直播說明，創下高聲量，即使影片為事先錄製，無法與網友、媒體記者雙向互動，但攸關疫苗與生命安全，當天網路聲量還是衝到高點。

網路聲量第二高則是6月18日，總計有101519筆，當天上午郭台銘臉書貼文表示希望政府開綠燈，協助疫苗採購事宜，文章一出，果然引起相當大熱議，使得蔡英文於下午時間，立刻安排與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面。從這兩個網路高聲量點來看，疫苗議題討論熱度相當高，顯見民眾關心、在乎的議題皆繞著疫苗轉。

不過，從6月19日之後，蔡英文的網路聲量幾乎可說一路往下降，其中19日到29日之間，總共發出16篇貼文，開了至少3場以上的直播，甚至還安排與新聞主播連線對話，但聲量似乎就是無法明顯拉抬。

「郭董疫苗、美日贈疫苗後」 疫苗無新進度 蔡英文網路好感度趨降

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/15~2021/06/29）分析，蔡英文的網路好感度前三名高點，全部都和疫苗相關，包括最高點6月18日與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面；第二高點為6月6日蔡英文表示「疫苗輪到你就去打」；第三名為6月25日，日本宣布再捐贈台灣100萬劑疫苗，但少了疫苗的話題之後，接下來連續好幾天，蔡英文的網路好感度都在往下降。

還是疫苗議題！ 蔡英文網路熱門關鍵字

從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/05/15~2021/06/29）觀察也能看出，民眾對於有沒有買到疫苗、能不能注射疫苗的關切程度，而蔡英文總統近期內的網路熱門關鍵字最大筆的就是「疫苗」，另外包括「疫情、防疫、國產、採購、BNT、施打、郭董」等等都入榜，何時能夠全民施打疫苗，達到群體免疫，至關重要。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月15日至2021年06月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。