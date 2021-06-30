跟著吃貨網友買

美式連鎖會員制賣場好市多（Costco Wholesale）高CP值具有特色產品受到消費者歡迎，全球有746家，1997年進駐在台灣高雄開設第一家分店後，至今全台已有14家分店，討論度居高不下，從《DailyView網路溫度計》從《KEYPO大數據關鍵引擎》顯示近一年就有1196608筆網路聲量，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」更高達170 萬位成員。

台灣人愛逛好市多，也創下許多獨特社會現象，如民眾瘋搶義美厚奶茶、新店開幕贈送早餐時，吸引長達2公里以上人龍等，其販賣熟食也吸引許多吃貨特地前往購買，近期台灣面臨疫情衝擊，好市多配合政策未開放內用，但裡頭也有不少「免加熱熟食」可以讓民眾外帶回家享用，想知道大家都買什麼嗎？趕快跟著看下去～

辣味鮮蝦雞絲冷麵

夏天沒食慾不想吃熱食，這時候來碗涼爽的冷麵最對味，這款辣味鮮蝦雞絲冷麵，有辣醬點綴，甜辣滋味讓人食慾大開，麵體是韓式蕎麥麵，清爽又健康，配料除了鮮甜水煮蝦跟低脂雞絲外，還有蛋絲、海帶芽、蘋果絲等十幾種配料，擺法豪邁含有各色蔬果就像「調色盤」般繽紛～

這款冷麵除了直接吃，還有網友分享過，不小心被熱心阿嬤拿去「熱炒」，但結果還是同樣美味，一麵可以兩吃，真的是超划算呢！

煙燻豬肋排

想要大口吃肉，拿起骨頭狂啃，選這款熟食煙燻豬肋排準沒錯，份量超大光用看的就很滿足，兩三人分食可以吃到爽，肉質不會柴又紮實，可輕易將骨肉分切，酸甜番茄味BBQ醬增添風味，不管是單吃還是配菜飯都適合，是許多好市多行家必回購美食。

口味偏重，怕膩可以搭配生菜、洋蔥絲一起吃，有老饕表示國外豬肋排就是又油又甜又黏才好吃，建議多人一起分享，外帶回家拿去烤箱加熱更美味。

德國豬腳

吃膩牛排、烤雞這種常見肉類，不妨在好市多買一份德國豬腳試試看吧！外表酥脆肉質鮮嫩，由於做法得先煮再烤，自己做比較麻煩，這款買回來可直接切片配德國酸菜跟黃芥末，解膩又能再吃一大盤，聚餐或犒賞自己都是超滿足。

網友表示這道菜除了方便也能有多種變化，可切片加個蔥花辣椒上桌，也可以自己再用加熱一下，讓外皮酥到「嘣嘎脆」剩下的大骨別浪費，拿去熬湯煮麵一樣很好用，物盡其用才是真內行！

烤大雞腿

吃烤雞你最愛吃哪個部位呢？相信許多人都很愛肉質Q嫩的雞腿吧！一隻雞只有兩隻腿不滿足，好市多一次給你八隻，一袋售價不到三百元，包準讓你吃到飽！

小家庭怕吃不完別擔心，內行網友分享可以將剩下雞腿肉取下，分袋冰進冷凍庫，剩下的雞骨頭拿去煮蛋花湯，簡單又不浪費，袋子底部的雞油還能拿去炒菜，剩下的雞絲拿去加熱做成雞肉飯、雞肉飯糰或是蛋炒飯都很適合，三百元可以吃兩三餐，真的是超級划算的懶人美食～

雞肉、牛肉捲

熟食部販賣的招牌雞肉、牛肉捲，是好市多超熱賣的長紅美食，鹹香口感大口咬下超滿足，裡頭有滿滿香濃起司會牽絲，蔥花提味讓口感更豐富，雞肉塊軟嫩，牛肉片量足，吃一捲可以飽上兩餐。喜歡吃重口味可以配番茄醬、黃芥末、酸菜、酸黃瓜等，一份八十元不到，是超平價夢幻美食。

聚餐就切成小塊分食，獨享整份拿起來嗑也很讚，可說是好市多會員們必吃，網友分享除了用烤箱加熱，也能直接從冷凍庫取出後，用電鍋加熱二十分鐘再烤，可保持外酥內軟口感。

熱狗堡

逛完賣場有點餓、想要方便又能馬上吃的時候，選擇好市多經典美食「熱狗堡」就對啦～一份五十元還附贈大杯汽水，根本是學生族、小資族的月底救星，拿著熱騰騰的熱狗堡，到旁邊加爆洋蔥丁、酸黃瓜跟黃芥末醬，大口咬下滿足感爆開，不管是美味度還是CP值都強壓外面賣的啊！網友表示「逛完常買」、「50塊還有飲料真的沒什麼好說的了」。

也因為無限量供應的碎洋蔥跟黃瓜，不時會鬧出有人拿袋子裝滿裝好的爭議行徑，時常成為網路熱議話題。

披薩

說到開趴怎麼能少了披薩！好市多熱食部販賣的18吋大披薩，均價只要300元，與知名披薩店相比選擇雖然少了點，但是份量大上許多，三到四個人分享沒問題。口味有過海鮮、雞肉、北京烤鴨、總匯跟起司，多人共食可以買一整盒，也能單買一片六十元，真的超方便！

經驗老道的網友表示如果吃膩可以加辣椒粉跟碎洋蔥更解膩，起司口味怕太鹹就加黃瓜和芥末醬，吃不完在家微波加熱也美味，帶回家撒義式香料、孜然粉、凱彥辣椒或百里香重新加熱，也是很好吃！

壽司組合

雖然好市多是美式商場，但他們鮮食區的壽司也很好吃，其中又有分鮭魚、旗魚、干貝跟鮭魚卵軍艦跟散壽司，另外還有派對組合，看起來超豪華豐富，買了就可以馬上吃，講究點可拿個漂亮盤子，在家吃壽司也能很有儀式感。

從台灣人可以為了鮭魚改名就知道，其中又以鮭魚討論度最高啦～有網友精算雖然平均一顆比知名連鎖壽司貴一點，但厚實的鮭魚肉口感足超幸福，有吃貨網友透露，以買回家自己炙燒，高溫逼出鮭魚油脂，加上起司、奶油更是十分入口「試過就回不去了」滿足感爆表！

各式沙拉

現代人注重飲食均衡，好市多旗下推出的沙拉也是眾多網友們心頭好，其中最多人討論的莫過於經典「凱薩沙拉」啦！揮別你對雞胸肉乾柴印象，裡頭雞肉水嫩，搭配美生菜、小番茄跟起司絲，以及畫龍點睛的麵包丁與濃郁凱薩醬，巨無霸份量吃了絕對飽到天靈蓋！

此外好市多沙拉越來越多種，肉食主義者可以選藜麥雞肉沙拉，夏天到了想要來點清爽口感，鮮蝦芒果沙拉也很多網友推薦，想補充天然健康油脂，就來一盒酪梨佐雞肉沙拉，價格落在三百元左右，不只聚餐必吃，也是很多健身族超推的必囤美食。

烤全雞

說到好市多最高CP值美食，大家都會想到這份200元不到的「烤全雞」鮮嫩多汁價格又親民，開趴野餐聚餐必備，小家庭買回家吃超划算，吃不完放冰箱還能變出新菜色，就有網友分享隱藏吃法，切片「當蛋餅內餡」、「切絲涼拌」、「全雞拆解分裝，骨頭還能熬湯」或是沾其他醬都有不同風味，堪稱神級平民美食，有不少網友表示當初是「衝著烤雞才辦卡」。

其實好市多烤雞從九零年代開始到現在賠本賣出，但仔細看你會發現烤雞總會安排在賣場深處，讓顧客在路線上不知不覺購入其他商品，雖然知道這個秘密，但如此便宜好吃的烤雞，還是讓人心甘情願為它無限回訪啊（咬手帕～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月25日至2021年06月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『好市多熟食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」