全球疫情進入後期，經濟強力反彈，推升通貨膨脹數據攀高，引發投資人對美股崩盤的擔憂，對沖基金大老Leon Cooperman則認為，聯準會尚未改變經濟政策，因此對市場而言，還是處於有利的位置，且面對未知的投資環境，保持靈活選股將成為獲利關鍵。

CNBC報導，針對聯準會認為通膨是暫時性的說法，Leon Cooperm表示，「我們有一個想要更多通貨膨脹的央行，在這種情況出現變化前，我認為市場還是處於良好的狀態，由於決定市場走向的強大力量還是很積極，因此我仍願意往股市裡投入鉅額資金。」

儘管如此，Leon Cooperm認為投資人還是要保持投資的靈活性，以應對劇烈的轉變，「就長期前景而言，股票還是最好的投資選項，但我對指數的期望並不高，尤其疫情帶來歷史性反彈後，整體市場停滯不前，因此靈活的選股是未來獲得高報酬率的關鍵。」

Leon Cooperm坦言，聯準會依然是影響市場走向的重要關鍵，因此需要密切關注美元匯率、聯準會態度及整體的經濟訊號去做投資判斷，「每個人都擔心通貨膨脹，但通膨對普通股有利，若銷售價格上漲優於成本，獲利水準也會提高。」

事實上，Leon Cooperm 5月份就曾發表對升息的看法，並預測聯準會在2022年就會升息，他說：「如果聯準會對通貨膨脹數據感到驚訝，這會有點棘手，但存在泡沫的是債券市場而非股市。」