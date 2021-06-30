【愛傳媒葉毓蘭專欄】最近我收到許多考生的擔憂與陳情，先前考選部公布七月下旬要舉辦部分國家考試，除此之外，後續還有許多國家考試照常舉行。

但是近期Covid-19 Delta變種病毒入侵，而且猛烈的傳染力，更是令人擔憂。每次國考有許多考生會跨區應考，聚集在密閉的空間考試，也會有餐飲機會，提高染疫的風險，考試後，返家的移動過程中，是否又將成為難以防堵的疫情破口？

因此，我深切希望，既然先前指揮中心已將國考試務人員認定為高接觸風險工作者，納入公費疫苗接種優先順序，那麼對於參加的考生，是否也應該比照辦理？

此外，更應提供試務人員及考生免費的PCR檢測，以杜絕任何因參加國考所衍生的染疫風險。

國家考試，是許多民眾人生中的大事，但隨著Covid-19 Delta變種病毒爆發，不要讓國家考試成為了影響健康安全的破口，指揮中心如果認為上面提到的防疫作為有實施上的困難，是否也應該儘速要求考試院、考選部相關機關考量考試延期及考生權益救濟等必要配套措施。

最後，我也要感謝立陶宛贈與我國兩萬劑AZ疫苗，對於當前疫苗仍極其短缺的台灣人民來說，確實是雪中送炭。

立陶宛人均GDP（人均國內生產毛額）約1.96萬美元，都尚有餘力贈與我國疫苗，甚至都已經採購目前最新、最強的美國Novavax疫苗。

反觀我國在民進黨大內宣再三強調的經濟創新高，去年人均GDP接近2.84萬美元，主計處更預估今年超過3.22萬美元，至今都還未能籌足國際認可的Covid-19疫苗。

進一步了解，立陶宛能夠自救救人的前提是，他們採購了超過人口數倍的疫苗，並且不單壓特定單一廠商，世界銀行統計立陶宛在2019年人口為279萬4137人，根據相關新聞報導，於今年6月中旬，立陶宛已經批准採購總計達1620萬的疫苗劑量，等於是人口數將近6倍。

此外，直到近日已經收到超過254萬劑疫苗，成效就是超過122.6萬人至少接種過1劑疫苗，佔總人口近44%，97.4萬人已經完整接種疫苗，佔比為34.8%。

相較他們落實真正的超前部署，令人恐慌的是，近期新聞指出全球瘋搶美國Novavax疫苗之際，美國Novavax疫苗公司卻證實「目前沒有跟台灣政府有任何聯繫」，如果涉及中國大陸代理的BNT還有藉口可以推拖，但連美國研發生產的疫苗，都尚未接洽，顯然蔡政府不是沒錢，不是外國阻擋，而是出現了某些不能說問題。

再次感謝立陶宛捐助我國的寶貴疫苗，但從立陶宛的經驗知道，什麼才是真正的超前部署。我國GDP高於立陶宛不少，但至今仍堅持不願意跟國際採購超過國人數量的疫苗，也導致今日疫苗極其不足的困境。

甚至仍有特定側翼組織在認知作戰，將大國採買數倍於國民疫苗的結果歸因於經濟水準，或是疫苗沒現貨等等，這些不實護航，都一一被立陶宛所打臉。顯然立陶宛不只援助了我國疫苗，更讓國人能看清真相。

也許我國最需要外國友邦援助的，不是疫苗，而是一個願意以國人性命為重的執政團隊。

也希望蔡總統除了悼念拜登總統愛犬之外，也要多關心行政團隊疫苗採購的相關事宜，臺灣人民的生命，也是很重要的。

作者為立委、前警大教授

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