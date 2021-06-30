38歲大陸女星孫儷拍過《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等不少膾炙人口作品，演技備受肯定，和她合作過的幕前幕後人員，也都對她的人品讚不絕口，不過卻有工作人員在網路爆料，指她拍攝《後宮甄嬛傳》時，都不和工作人員一起吃飯，遭質疑耍大牌，但其實背後真相令人敬佩。

據《東網》報導，有《後宮甄嬛傳》的工作人員爆料，每次放飯時，孫儷都會說：「導演，我得先走了」，沒和現場的人一起吃飯，遭外界質疑每集酬勞收30萬人民幣(約台幣129萬)的她，是不是在耍大牌。

不過其實《甄嬛傳》導演鄭曉龍就曾透露，孫儷每次飯局先離開，都是因為要好好準備後續戲劇呈現，據悉，當時她有高達一千多場戲，每天要背的台詞量也多達6、7頁A4紙。

而孫儷為了背不少文言文及拗口的台詞，背到都頭痛，所以需要一個地方專心背台詞，且她從來沒有NG過，讓導演鄭曉龍都大讚孫儷非常敬業，並邀請她後續拍攝《羋月傳》。

此外，孫儷雖然是2個孩子的媽，但出道多年都維持纖細身材，對吃相當自律的她，三餐飲食清淡，多自己帶飯到片場，同時養生的她習慣早睡早起，還會維持運動習慣，並熱愛用熱水泡腳，幫助血液循環。