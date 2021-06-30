國軍支援曾文水庫嘉義縣大埔鄉上外埤案清淤，任務提前達標。（南水局提供／劉秀芬台南傳真）

行政院於今年3月特別枯旱水庫水位低下時，指示國軍動員整備支援各水庫擴大清淤、加強陸挖。陸軍第八軍團54工兵群於3月30日進駐曾文水庫，並訂下7月31日達成30萬立方公尺清淤量目標。

隨著曾文水庫集水區受益數波梅雨鋒面及西南風持續帶來降雨，水情好轉，南水局也加強防汛整備。6月28日水庫水位回升至214公尺以上，已達國軍清淤範圍，基於安全考量，加上已提前達成清淤目標30萬立方公尺，29日在水利署、南水局及國軍共同會勘後，決定結束支援任務。

國軍支援清淤期間，動員數十部各項機具及百餘名人力，朝著施工「品質」、「進度」、「工程全期零危安」為前提及「如期、如質、 如量」之目標，在空曠無遮避的嚴峻工作場域，頂著烈日，全周無休的全力執行疏濬任務，南水局特別感謝國軍的辛勞，為水庫回復了約30萬立方公尺的蓄水空間。

南水局為恢復曾文水庫庫容，採取多元的清淤策略，最下游透過防淤隧道及永久河道放水口於排洪時期執行水力排砂；庫區以抽泥船抽泥放淤年約315萬立方公尺；上游透過庫區陸挖及主流河道清疏，年清淤量約50萬立方公尺，本年加上國軍及第六河川局支援下，整體陸挖量可提升至119萬立方公尺以上，可為水庫爭取到更多的庫容空間。