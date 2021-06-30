時間即將進入下半年，各國疫情逐步受到控制，有助於維持全球經濟處於復甦軌道，加上全球資金面仍偏寬鬆，配合解封後的消費動能爆發力即將出籠，第三季投資展望依舊維持「股優於債」的投資基調，保德信投信建議投資人不妨把握三大投資金鑰：大中華潛力、通膨、高債息利基等投資主題，持續參與下半年全球經濟的成長動能。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，第三季主要由三大因素牽動市場情緒，包括全球供應鏈供需狀況、聯準會(Fed)溝通QE退場，以及通膨議題。不過從經濟面來看，全球成長動能無虞，IMF於4月再度上修今年全球經濟成長預期，從1月時預估的5.5%上調至6%，同時，亦上修對2022年預期，由4.2%至4.4%，上修因素主要為全球經濟加速復甦，其中最大成長動能來自於美國及中國的強勁成長，美國全體企業獲利表現不論是稅前或稅後皆再度刷新歷史新高。

針對第三季股市投資，葉家榮指出，投資人不妨鎖定三大主題，解鎖第三季投資金鑰。首先是解鎖大中華的投資潛力，包括台股、陸股、平衡型台股基金等，都是第三季應配置的投資標的，看好全球半導體、原物料供不應求，台廠擁有全球核心競爭優勢，且下半年還能參與美歐解封後的消費爆發力，台股企業獲利年增率有望高達4成，台股下半年漲勢看升，可鎖定解封行情相關的消費類股，以及具有業績成長的科技產業。至於陸股方面，今年貨幣、財政政策中性偏積極，「十四五規劃」淡化經濟增速，更強調結構轉型，預期科技創新、新型消費及綠色發展等相關產業將會是政策規劃及市場投資主流，另外，有鑑於滬深300指數自2月高點修正以來，順利在5000點附近築底整理，本益比亦從高點20.7倍修正至17.3倍，在中國基本面及資金面無虞前提下，陸股第三季長多趨勢持續。

第二個金鑰解鎖則是針對通膨上升環境，葉家榮表示，下半年通膨壓力逐漸上升，雖然Fed表示近期通膨驟升僅為暫時現象，但中長期來看通膨上升趨勢難免。回顧歷史數據，中小型生技股、生命科學工具等以個股題材為主的族群，在利率上揚期間股價平均領先美股近4%-8%，且過去10年醫療類股相對美股折價約14%，以目前本益比折價幅度已超過兩成，在市場波動加劇、類股輪動快速的環境下，兼具基本面及評價優勢的醫療生技類股也具有不錯的投資機會。

第三則是高債息利基解鎖，葉家榮認為，通膨及QE縮表議題將導致殖利率出現震盪，建議縮短債券部位的存續期間，看好受惠景氣回溫帶動企業獲利的企業債，其中又以具有高殖利率特色的美國高收益債最具上漲優勢，而投資級新興市場企業亦能受惠財務狀況改善優勢，在低利環境下符合市場對追逐收益並兼顧風險的需求。