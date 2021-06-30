JKF 女郎們不只長得漂亮，私下還精通各項才藝，擁有「情慾女王」、「台版波多野結衣」之稱的「Jeannine 珍琳」就是其中之一，她在 IG 上還是這麼介紹自己的：「鋼管到翻糖蛋糕都能駕馭的性感服飾老闆娘，有臉蛋有身材但我靠的是腦袋」

的確，除了美艷臉蛋外，身材超火辣的珍琳一直以來給人的印象就是「敢穿、敢秀」，此外，當然還有「鋼管舞」啦！

時不時就會分享「鋼管舞」練習照的她，即便在防疫期間，也不忘一個人到工作室加強舞技，隨著穿搭造型的變換，加上做出各種高難度的一字馬動作，有時能看到她大秀「白皙美乳」，有時能欣賞那一對「渾圓翹臀」，有時則可以看到一雙「極品美腿」！

日前，她曬出一張鋼管照，只見她紮起馬尾換上「蜘蛛人裝」，單腳勾著鋼管，大露修長的白皙長腿，並發文寫下：「最性感蜘蛛人來了」，照片一曝光也立刻吸引上千人按讚，更加證明她的超夯魅力！

臉書粉專累積超過 121 萬人追蹤的珍琳，身高 165 公分，體重 45 公斤，不只有著讓人心動的御姐外貌，那一身傲人身材更是誘人！

除了經常 po 出熱舞影片，她在亞洲線上寫真視頻網站「JVID」中也有發布許多「大尺度作品」，各種黑絲襪、網襪＋高跟鞋的穿搭，都讓老司機們看得心癢癢！

而她在第二屆的 JKF 百大女郎比賽中，也得到了第 9 名的佳績，光是能從上百位女郎中脫穎而出衝進前十名，就知道她的魅力有多迷人啦！

(本文由 JKF 提供)