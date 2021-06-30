Delta變種病毒入侵美國，最新統計每5例新確診就有一例是感染Delta 病毒。儘管已經解封，洛杉磯郡衛生局仍公告，建議居民只要進入室內就要戴口罩。

隨著疫苗普及，人口約1000萬人的洛杉磯郡，67.8%成人至少注射一劑疫苗。29日有321例（COVID-19 ）新增確診、3人染疫死亡。累計染疫人數來到124萬9835人、2萬4482人死亡。

疫情趨緩之下，洛杉磯郡兩週前的6月15日已經隨著加州政策，解除口罩、社交距離、人數管制等防疫措施。但6月以來，感染Delta病毒確診增多，使得地方政府提高警覺，微調解封腳步，以保護尚未注射疫苗的人口。

洛杉磯郡衛生局今天建議居民，無論是否已經接種疫苗，進入室內的時候應該要戴口罩。官員指出，現有的疫苗能夠有效防護，但對於還沒完整接種疫苗的人而言，仍受到Delta變種病毒的威脅。

根據洛郡衛生局，6月上旬單週的確診病例，Delta 變種病毒占其他病毒株數目的一半。美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，全美上週大約每10例有一例是Delta病毒，到了這週已經是每5例有一例是Delta病毒。

洛郡衛生局建議，在無法立即辨識疫苗接種狀況的公眾場所，例如超市賣場、電影院或工作職場，進入室內就應該戴口罩。

洛郡衛生局聲明指出：「因為現在各行各業都已經解封，取消社交距離和人數管制，在我們更加了解Delta變種病毒之前，每個人都應該在最小干預經濟活動的前提下，做好最大的防護程度。」

衛生局指出，完整接種疫苗對Delta病毒有很好的抵抗力，但對輝瑞或莫德納這些必須注射兩劑的疫苗而言，只注射一劑的人就沒辦法得到好的保護效果。