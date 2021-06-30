英國牛津大學混打疫苗的研究引起各界關注，中研院生醫所兼任研究員何美鄉指出，台灣人常有BNT疫苗比較好的迷思，但英國研究T細胞活化結果顯示，兩劑都打BNT沒比都打AZ好。而該研究的結論是，先打AZ再打BNT疫苗的效果最佳，她認為混打疫苗副作用會增加，但也只是比較不舒服，沒什麼重大副作用，目前也未傳出混打後猝死的消息。

何美鄉昨在談話節目《有話好說》上分享，許多國人都有「BNT疫苗比較好」的迷思，但根據英國研究顯示，從T細胞活化的數據來看，兩劑都打BNT的數據，並沒有比兩劑都打AZ好，「國人常說這個好、那個好，但其實有經過授權的都好。」

何美鄉指出，英國牛津大學混打疫苗的研究，結論就是「先打AZ再打BNT比兩劑都打AZ疫苗好；但是先打BNT再打AZ，沒有比兩劑都打BNT更好，因此比較不建議。」

何美鄉接著以德國的研究為例，與英國的研究不同，德國只做「AZ混打BNT」與「兩劑都打BNT」的比較，因為當初德國開放先打AZ疫苗後，多國傳出疑有血栓副作用，因此不少民眾第二劑不願意再接種AZ，因此才開始混打BNT。

何美鄉表示，根據研究結果顯示，第一劑打AZ疫苗，第二劑改接種BNT疫苗者，產生的抗體反應比打兩劑BNT疫苗還要好。且針對英國變異株（B.1.1.7）、南非變異株（B.1.351）和印度Delta變異株（B.1.617），混打的效果幾乎都贏過兩劑都打BNT。

由於國外的研究多是混打AZ和BNT，究竟能否作為中央流行疫情指揮中心開放我國混打疫苗的參考依據？何美鄉認為，此研究可作參考依據，但台灣可以自己建立AZ混打莫德納的數據，找幾十個人來做。

何美鄉也說，混打疫苗出現副作用確實會增加，但不是什麼重大的副作用，就是比較不舒服而已，且目前也都沒有傳出混打疫苗後猝死的消息。

至於為何世界各國都不去做莫德納混打的相關研究，前台大感染科醫師林氏璧解釋，因為先前莫德納疫苗都鎖在美國，而美國沒有混打疫苗的問題。不過，歐洲之前發生「血栓之亂」，才開始混打疫苗，但最近也看到加拿大和韓國在混打疫苗了。