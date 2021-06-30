德國國防部長康坎鮑爾今天宣布，德國已經完全自阿富汗撤軍，結束與美國等國際部隊在當地近20年的駐紮行動。

法新社和路透社報導，德國駐阿富汗軍隊人數為繼美國之後第2多，過去20年來部署約15萬名兵力，其中多人駐紮過不只一輪。美國總統拜登4月宣布，將在今年9月11日前，即蓋達組織（Al-Qaeda）攻擊美國屆滿20年時，完成自阿富汗撤軍。

德國自5月起陸續撤軍，而德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）今天在聲明中說：「經過近20年的部署，最後一批德國聯邦國防軍已在今天傍晚離開阿富汗。他們正在回國的路上。」

康坎鮑爾說：「一個歷史的章節即將結束，密集部署挑戰並形塑了德國聯邦國防軍，德國軍人已在戰爭中證明了自己的能耐。」

康坎鮑爾在社群網站推特（Twitter）貼文，向自2001年起駐紮阿富汗的15萬名德國軍人道謝，說他們應為自己的服務驕傲。

康坎鮑爾也向在駐阿富汗時陣亡與受傷的軍人致敬，說：「你們不會被遺忘。」

這是德國自二次世界大戰結束以來第一次參與地面作戰行動。59名軍人在阿富汗身亡，其中35人是作戰或遭激進人士攻擊而陣亡，使這成為德國自二戰以來最致命的軍事行動。