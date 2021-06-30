昨三重湯城有企業群聚，板橋百貨公司也有櫃姐確診，新北市長侯友宜30日市政會議表示，企業與民生物資場所要做好員工健康監測，一有狀況就要全面篩檢，賣場、百貨公司要照顧好員工身體，別讓傳播鏈向外擴散，全民有共識跟政府合作，防疫才能成功。

侯友宜表示，面對疫情還是要特別謹慎，目前仍是警戒三級，一切要按照三級規定來做，昨天個案22人，但還是不能放鬆，否則疫情隨時會往上飆，民眾雖然希望解封，但現在還是要落實防疫。

侯友宜說，現在都要有心理準備，用廣篩或快篩方式是能解決隱藏性傳播鏈的有效方法，所有人的態度都要積極面對，企業與民生物資賣場要做好員工自我健康監測，一有狀況就要篩檢。

侯友宜說，這段時間還有隱形傳播鏈在各個地方發生，到7月12日還剩下11天左右，拜託大家持續出來篩檢，前天篩出16個陽性，昨天13個，都還有一定比例，趕快把隱形傳播鏈找出來，並把少數幾個不明感染源做好疫調，疫情才能得到有效控制。