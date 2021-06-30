南科辦理廠商宣導說明會。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南部科學園區的產業製程變化迅速，需處理的廢棄物種類多且性質複雜，因此南科自行設置廢棄物處理設施-資源再生中心，提供台南園區事業廢棄物清運、焚化、固化、物化及掩埋等的一條龍服務，並制定了嚴謹的廢棄物管理措施，可妥善處理園區內廢棄物，滿足園區處理需求。

南科廢棄物以源頭減量、資源循環為原則，透過宣導推廣，輔導園區內廠商，事業廢棄物優先採源頭減量及進料分類，並鼓勵園區事業將資源有效回收循環利用，減少廢棄物產出，促使循環經濟的落實，2020年園區廢棄物再利用率更達90%以上，優於台灣永續發展目標中科學園區事業廢棄物再利用率2020年達86.4%的目標。

南科資源再生中心憑藉著優異的管理經驗，妥善處理園區的事業廢棄物，並著重污染防治工作、能源節用、智慧治理管控，對外則推動環境教育、多元環境參與，更榮獲環境教育設施場所評鑑優異，以不造成額外之環境負荷，達到安全、環保、低污染之環境永續目標。

因應南科整體持續發展，配合橋頭等新設園區，為免除園區廠商對廢棄物去化的困擾，南科管理局將持續本著廢棄物處理超前部署的精神，擴充廢棄物處理設施量能，解決難處理廢棄物問題、滿足園區廠商處理需求、減少需區外處理之疑慮，使園區內的各事業體無後顧之憂，專注於研發及生產工作，達到經濟發展與環境保護兼顧的標竿永續園區。