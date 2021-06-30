為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，經濟部統計處今年針對2802家進行調查，發現國內生產比率下降，東協生產比率創新高，而從生產方式觀察，以「自行生產（含交付子公司或關係企業生產）」占81.1％最高。

統計處表示，2020年接自海外訂單中，以國內生產比率占46.0％最高，較去年下降1.4個百分點，主因受COVID-19肺炎疫情影響，全球景氣疲弱，拖累傳統貨品需求，以及國際原材物料價格下滑，以國內生產為主的傳統貨品（含礦產品）接單金額減少，加上海外生產比重高之科技類貨品則受惠遠距商機挹注，接單動能強勁，致拉低整體接單之國內生產比。

外銷訂單生產地其次為中國大陸及香港占45.5％，較上年上升0.7個百分點，主要因遠距商機崛起，致以中國大陸為主要生產基地之資訊通信產品接單大幅成長，惟受美中貿易紛爭影響，部分產線移轉回臺或其他地區，抵銷部分占比增幅；東協占2.9％排第3，較上年上升1.0個百分點，為歷年新高水準，主因係美中貿易爭端導致供應鏈移轉之效應顯現。

從2020年外銷訂單生產方式觀察，以「自行生產（含交付子公司或關係企業生產）」占81.1％最高，較上年降低2.4個百分點，而「委託他廠代工生產」占11.0％次之，較上年提高2.9個百分點，主因我國IC設計產業接單大幅成長所致；「向他廠購買產品」僅占7.9％。按公司型態別觀察，製造商、製造兼貿易商均以「自行生產」為主，分別占91.4％及81.1％；貿易商則以「向他廠購買產品」占79.1％為主；如按生產地區觀察，不論國內生產或海外生產，均以「自行生產」為主，占比分別達84.4％、78.2％。