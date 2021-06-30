【旅奇傳媒/記者-黃千珮】全線行駛於以道後溫泉聞名的四國愛媛縣內，「伊予灘物語」2014年夏天一上路就被日本經濟新聞評選為推薦觀光列車No.1，多年來即使各地有新鮮列車出現，仍在旅遊平台Airtrip的觀光列車體驗排行榜中贏得第一名殊榮。

雖遇上疫情，主要營運的JR四國在今年春天仍歡慶搭乘人數突破13萬人次，進入7週年的同時更已宣告，目前使用的KIRO47形(キロ 47 形)車體只行駛至今年12月底，2022年春天將有全新車輛再次登場！

▲全線行駛於四國愛媛縣的伊予灘物語觀光列車。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

由二節車廂組成的「伊予灘物語」觀光列車外觀為紅黃雙色，是呼應行駛沿線的伊予灘迷人夕陽。行駛路線為道後溫泉所在的「松山」，串連擁有和風老街的「大洲」，最後行至港灣小鎮「八幡濱」。

▲列車由二節車廂組成，外觀呈現伊予灘夕陽色彩。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

每節車廂僅有25個座位，空間相當寬敞，擁有整面車窗風景。2號車廂上設有備餐吧檯，角落也展示著愛媛相關俳句文化，化妝室洗手台更是以充滿在地特色的砥部燒工藝來製作。

▲伊予灘物語觀光列車內舒適寬敞。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

當列車經過沿線小城時，居民還會站在鐵道旁熱情揮手歡迎，有些人刻意扮裝吸引乘客們的目光停留，到了大洲城更有舉著大旗的市民迎接，又被稱為「有愛的伊予灘線」。

▲感受到愛媛在地居民的熱情款待。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

依發車時間、路段「伊予灘物語」一天分為4個班次，列車上會供應早餐、午餐或下午茶，午餐更有西式與日式的選擇。餐點配合季節精選特色食材，並與當地餐廳名廚合作上菜，例如愛媛招牌柑橘成為酸香甜點，天然鯛魚則搭配南部宇和島醬油入菜。

▲伊予灘物語觀光列車「道後篇」下午茶餐點一例。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

除欣賞沿途伊予灘風光，列車更會短暫停靠被日本人選為此生必訪的秘境車站「下灘站」。這座離海最近的車站曾登上JR青春18車票的宣傳海報而爆紅，並成為許多日本電影、日劇的拍攝場景。從月台就能欣賞到絕美海景，建議安排夕陽時刻前來，能遠望夕陽照射在海面，呈現金黃色的粼粼波光。

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▲日本人選為此生必訪的秘境車站「下灘站」。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

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