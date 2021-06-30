美國佛州一棟濱海公寓高樓24日坍塌，至今已近一週時間，搜救人員在瓦礫堆中找出生還者的機會日漸渺茫。白宮今天宣布，總統拜登本週稍晚將視察大樓倒塌現場。

12層樓高、靠近邁阿密海灘（Miami Beach）的瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日清晨坍塌，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）今晚表示，「很遺憾，今天又找到另一名罹難者」。

官方統計，目前累計12人罹難，由於找出下落不明的149人希望逐漸渺茫，死亡人數還可能繼續攀升。

白宮表示，拜登7月1日將與第一夫人吉兒（Jill Biden）一同視察現場，確保州政府與地方官員救援物資無虞。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示：「他們希望感謝英勇的第一線人員、搜救團隊，以及不眠不休的大家。」

大樓倒塌後，搜救人員隨即趕赴現場，但住戶親友遲遲等不到更多消息，對當局的怒火日益升高。

以色列與墨西哥工程人員和搜救專家也加入美國救難隊員行列，在大型機具與嗅探犬協助下進行搜救。萊文-卡瓦稍早表示，目前有210人在現場參與救援。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100630