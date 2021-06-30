一名患有中度智能障礙的女子，2年前住在台中某康復之家休養時，同院的男性患者見她獨自一人在走廊時，竟然對她伸出淫爪，趁機將她強行推進寢室，以手摸、舔胸部及下體進行猥褻，女方事後向院方反映，經調閱監視器後確認難院友有惡劣行徑，台中地院法官判處男方6個月，可易科罰金，緩刑2年，並需接受2場法治教育講座。

根據判決書記載，A女為臺中某康復之家院友，因患有中度智能障礙，而不知抗拒之狀態，同院男性院友，於民國108年2月1日下午1時2分許，在2樓走廊上，先徒手將A女推入其房間內後，用手撫摸胸部、並以嘴親吻A女胸部，再強行摸下體猥褻，經A女向前揭康復之家負責人反應，調閱現場監視器後立刻報警偵辦。

但男方在審理時，主張自己患有思覺失調症，而有刑法第19條第 2項規定之適用，但經法院送請中國醫藥大學附設醫院鑑定，鑑定結果為：綜合以上被告之個人史、生活史、疾病史、犯案過程、目前身體狀況、精神狀態檢查及心理測驗結果，被告案發期間之表現與之前跟現在的狀況一致。

法官認為，男方曾因偽造有價證券及強制猥褻案件，分別經法院判處有期徒刑1年8月及1年確定，於95年6月16日縮短刑期假釋出監，於96年2月2日縮行期滿假釋，執行完畢後 5年內均未犯案。

法院因此審酌，男方僅因一時失慮犯案，犯後於審理時坦承犯行，且已與被害人甲女及其家屬達成和解，並給付賠償金額，認為男方經此教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，因此判刑6個月，併予宣告緩刑 2年，應接受法治教育 2場次，使被告於法治教育之薰陶下，培養正確之法治觀念。