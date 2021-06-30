為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，經濟部統計處今年針對2802家進行調查，廠商海外布局生產之主因，主要為配合客戶要求，其次為生產成本低廉、第三則是當地原材物料供應方便。

統計處表示，調查回收樣本中，2020年有海外生產之廠商計784家(占28.3％)，其海外生產原因以「配合客戶要求」占51.8％居首位，「生產成本低廉」占48.2％次之，「當地原材物料供應方便」占34.4％居第3；其中「配合客戶要求」較去年提高1.7個百分點，再度躍升為首要原因，顯示企業為提高客戶黏著度，多以客戶需求做為全球布局之首要考量，而「開拓當地市場」提高3.1個百分點，突顯業者對就近經營生產地市場之重視。

陸系企業為海外最大競爭對手，統計處指出，各外銷業者主要競爭對手，以「國內同業」占51.5％最多，業者面臨「國內同業」競爭較上年提高2.6個百分點，占比為近8年新高，其次為「陸系企業」占22.8％，較上年降低1.9個百分點，「歐美系企業」占9.2％ 、「日韓系企業」占8.3％，分別位居第3及第4。就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比達71.4％最高，較上年上升5.0個百分點，電子產品、基本金屬、機械亦逾5成以國內業者為主要競爭對手；而塑橡膠製品、電機產品則有3成左右認為「陸系企業」為主要競爭對手。