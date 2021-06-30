曜越(3540)前5月合併營收為22.25億元，年成長26.31%，曜越TT Premium PCI-E 4.0延長線300mm/600mm及PCI-E 4.0延長線300mm配備垂直轉接器正式上市，儘管顯卡供應有問題，曜越將力拚第2季比去年同期好。

曜越為高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠，產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家。

曜越TT Premium PCI-E 4.0延長線300mm/600mm及PCI-E 4.0延長線300mm配備垂直轉接器正式上市，曜越表示，全新PCI-E 4.0延長線系列支援所有機型，並且安裝簡單，能有效輔助顯示卡重量，避免主機板損壞，該系列採用高傳輸效率線材，頻寬可達16 Gbps以上，與PCI-E 3.0的8 Gbps相比更加迅速，絕佳的傳輸效能使用戶在內容創作、打遊戲及播放影片時都能有良好的體驗；曜越TT Premium PCI-E 4.0延長線同時也支援PCI Express 2.0及3.0。

再者，PCI-E 4.0延長線系列具備EMI電磁波防護及5條扁平排線設計，黑色導電膠布提供高屏遮蔽，其優秀的導電性及理想電流承載力，可降低電磁波干擾，並提供良好傳送效率，連接主機板時有時會造成線材彎折，而該系列獨特的線材保護套可降低線材受損及提升使用壽命，維持高品質的傳輸訊號，光纖結帶的扁平線材可節省機殼內部空間，而此系列多折式的設計讓使用者可將線材彎折到最大幅度，卻不影響線材傳輸效率與品質，此外，可選擇配有90度垂直轉接器的延長線，讓內部系統展示更加多元。

曜越前5月合併營收為22.25億元，年成長26.31%，近期IC元件及顯卡缺料問題難解，曜越出貨也受到干擾，曜越表示，如果顯卡供應順暢，第2季將力拚比去年同期好。