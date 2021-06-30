台灣知名少女漫畫家「小威老師」日前在臉書分享育嬰日常，她某日竟與老公約定猜拳，猜輸者需「含兒子GG一下」，老公含完後說「口感像粉腸」，而她之後也含了1口，過程全以漫畫形式公開，引爆網友怒火，網友痛批已涉嫌性侵；小威老師事後緊急下架貼文並道歉說會更加謹慎，據悉目前社會局已介入調查。

1名網友在Dcard上發文表示，台灣知名少女漫畫家「小威老師」日前在臉書粉專用漫畫形式分享防疫期間育兒日常，沒想到小威老師某天幫兒子洗完澡後，對老公說「嬰兒連GG都好可愛」，之後便提議夫妻猜拳，輸家需「含1下兒子的GG」，而老公猜輸後竟真的含了1口兒子生殖器，還說「口感很像粉腸」，小威老師之後也好奇地含了一下，漫畫中還畫出嬰兒OS「你們有想過我的感受嗎？」

「小威老師」與老公約定猜拳，猜輸者需「含兒子GG一下」，老公含完後說「口感像粉腸」，而她之後也含了1口，過程全以漫畫形式公開，引爆網友怒火。（翻攝自臉書）

「小威老師」與老公約定猜拳，猜輸者需「含兒子GG一下」，老公含完後說「口感像粉腸」，而她之後也含了1口，過程全以漫畫形式公開，引爆網友怒火。（翻攝自臉書）

「小威老師」與老公約定猜拳，猜輸者需「含兒子GG一下」，老公含完後說「口感像粉腸」，而她之後也含了1口，過程全以漫畫形式公開，引爆網友怒火。（翻攝自臉書）

「小威老師」的臉書圖文曝光後引發軒然大波，有網友認為已涉嫌性侵並報警；小威老師則緊急刪除貼文，並在隔日發出道歉啟事，她表示日後對於育兒教養方式、創作題材選擇會更加謹慎，之後也會將臉書關閉以示反省；不過此PO文並未獲得網友認同，許多網友認為她根本未對不良行為道歉，僅說會謹慎一點，毫無誠意可言。

小威老師則緊急刪除貼文，並在隔日發出道歉啟事，她表示日後對於育兒教養方式、創作題材選擇會更加謹慎，之後也會將臉書關閉以示反省。（翻攝自臉書）

該篇Dcard的PO文者認為，「小威老師」的道歉貼文僅說會「關閉臉書反省」，並且還限制留言功能，痛批「這樣的道歉方式有無誠意，大家心裡各有一把尺」；其他網友看到小威老師的圖文後，紛紛痛批「喜孜孜的分享性侵賭約和口交男嬰的過程」、「太噁了，這是性侵沒錯，可以報警」；據悉已有網友主動通報社會局，目前全案正調查中。