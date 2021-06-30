「阿嬤，妳不舒服一定要誠實說」。馬偕紀念醫院重症專責護理師江戴圓分享，一名確診阿嬤為了不讓家人擔心，視訊電話中逞強、掩飾自己的病痛，令她在一旁看了眼淚幾乎要潰堤，「當下我真想脫下這負重的裝備」，用力的給阿嬤一個最真實的擁抱。

江戴圓日前於個人臉書分享，一名年邁的阿嬤確診後，呼吸道症狀使她愈來愈虛弱，家屬討論後決定以比較舒適的照護模式，避免臨終前不必要的折磨，醫護人員也不時地叮囑阿嬤「妳有沒有哪邊不舒服，妳一定要誠實跟我說，不然我們看了會捨不得。」阿嬤遲疑了一下，才緩緩說出自己的不適。

江戴圓表示，阿嬤確診後身體虛弱，因此說得話並不多，某日阿嬤的視訊電話鈴聲響起，電話那頭是阿嬤的兒子，「媽媽我看到妳好開心，我很愛妳」，只見阿嬤露出微笑做回應，兒子接著說「媽媽，妳有沒有不舒服，要跟護理師說哦」。

孰料，阿嬤竟然當眾「說謊」，阿嬤向兒子自述沒有不舒服的狀況，還順帶安撫兒子不安的情緒，兒子頻頻向醫護人員道謝，此時在一旁幫阿嬤拿著手機的江戴圓，眼淚幾乎要從眼眶奪眶而出，「心中真五味雜陳」。

掛上電話後，江戴圓忍不住問阿嬤「妳看我穿防護衣會不會怕？」阿嬤搖頭回應，江戴圓接著問「阿嬤，那妳會怕嗎？」阿嬤看著她說「我不怕，但是我好想家裡的人…。」她聽完真的很想脫下厚重的防護裝備，用力地給阿嬤一個最真實的擁抱，「但我沒有，我只能手摸著她的胸口沉默許久」，為彼此流淚。

江戴圓感慨地說，病毒用最無聲的腳步，潛入我們的生活，改變了原有的日常，將所愛的家人分離，不知三級警戒何時才能解封，但此時此刻能做的就是安分守己，好好一起度過危機，好好地跟所愛的人保持聯繫和關心，還有好好的愛自己。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。