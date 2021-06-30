台灣受新冠肺炎所苦，本土確診數雖下降，但感染熱區卻不斷增加、變化，疫情仍舊嚴峻，醫療量能不斷受到考驗，在第一線的醫護相當努力應戰，而民間也以各自的方式努力送上後援，女星賈永婕日前就號召眾親友，購置救命神器HFNC送往各醫院，善心傳遍全台灣，讓她被封為「抗疫女神」，這段時間每天戮力奔走的她，證實將暫時離開台灣，賈永婕認為還有很多熱心之人，能暫時接下她的棒子，為台灣繼續努力。

台灣疫情難以解套，如今三級警戒也兩度延長至7月12日，而不僅民生遭到衝擊，醫療量能也面臨考驗，即便醫護全力以赴，仍有時間及硬體上的「硬傷」，藝人賈永婕不但自掏腰包，還善用人脈號召演藝圈、商業界親友行善，募捐300多台「救命神器」HFNC及動力濾淨式呼吸防護具(PAPR)，送往全台各家醫院，號召力及行動力幾乎無人能及。

對於購置器材與準備餐點支援醫護，賈永婕都是親力親為，甚至成了有求必應的「許願池」，每天為了這些事情奔走著，但賈永婕這兩天除了忙募捐跟物資的事情外，家裡也有事情在處理，經紀公司透露賈永婕之後要陪大女兒出國，處理孩子念書的問題，因此將暫時離開台灣。

因為賈永婕至今對於募捐的事情都是自己來，不禁讓人擔心之後要怎麼辦？她倒是相當樂觀，認為已經有越來越多人站出來做支援醫護的送暖行動，相信即使自己暫時不在台灣，也會有熱心的人接棒，據悉，賈永婕5月初已經打了AZ疫苗第一劑，預計7月5日才能夠再打第二劑。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922