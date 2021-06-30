台中一名7歲黃姓男童於4月21日上柔道課，遭67歲何姓教練與學長輪流重摔27次，致頭部重創，昏迷70天後，於29日21時許宣告不治。台中地檢署指出，將於今日進行司法相驗，倘若無法釐清死因不排除擇日進行解剖。

台中地檢署指出，今日警方報請檢察官處理，預計於今天由法醫會同檢警對男童進行司法相驗，倘若無法明辨死因，不排除擇日進行解剖，以釐清確切原因。

回顧案情，年僅7歲的黃姓國小男童，4月21日到台中市柔道館練習柔道時，疑因不堪被摔倒地，罵了「教練是大笨蛋」，導致68歲何姓柔道教練心生不滿，惱怒之下對黃童下狠手，連連對他過肩摔、丟體、拋摔、壓制等柔道動作，即便黃童已開口表示很痛，何男仍不顧孩童哀求、繼續對他重摔10多次。

直到黃童因身體真的不適、出現嘔吐情況，何男雖暫停對黃童的重摔施虐行為，但僅止於清理現場，待現場清理完後，又繼續對黃童做過肩摔等柔道招式，導致黃童頭部多次撞擊地板，最後癱躺在地上，送醫診斷為顱內出血、中樞衰竭，昏迷指數3。

據悉，黃姓男童這週以來，血壓及心跳很不穩定，且持續下降，豐原醫院早就知會黃小弟父母，讓他們有心理準備。在與死神搏鬥70天後，29日晚間9時許，由院方宣告死亡，黃童父母也都在身旁，陪伴他走完最後一程，早已泣不成聲，癱軟在病榻前。

至於重摔黃小弟的何姓柔道教練，台中地檢署於6月4日偵結，依重傷害罪嫌將其起訴。起訴指出，何姓教練雖無柔道教練證，但從2015年開始，持續在豐原區的柔道館授課，今年4月21日，他明知黃姓男童只是7歲的小孩，都還沒有學好柔道基本動作、護身倒法，卻指使其他學員與黃童對練。如今，隨著黃小弟宣告不治，檢警後續也將依相關罪嫌，加重柔道教練刑責。