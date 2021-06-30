經濟部為瞭解外銷廠商接自海外訂單之生產地、產品銷售流向及產線轉移等實況，經濟部統計處今年針對2802家進行調查，發現因為供應鏈在地化，海外生產貨品於當地銷售占比創新高，同時在中國大陸及香港生產之貨品，約2成6出口至美國，比重續降。

統計處表示，外銷訂單海外生產之貨品銷售流向，以「轉銷第三國」占70.1％最高，較上年下降3.5個百分點，其次為「當地銷售」占24.0％，則較去年上升2.5個百分點，占比為99年以來新高，顯示供應鏈在地化，就近供應市場之趨勢漸增，而「回銷國內」僅占5.8％。

從貨品別觀察，除居供應鏈中上游之電子產品以「當地銷售」為主外，餘各貨品以「轉銷第三國」為大宗，其中以機械83.1％、資訊通信產品81.6％、基本金屬77.1％較高；光學器材則以「轉銷第三國」及「當地銷售」為主，分占45.4％、45.2％；而「回銷國內」以化學品37.3％最高，較上年提高3.7個百分點，主因部分電子工業用化學材料提升回銷臺灣比重所致。

從地區別來看，在中國大陸及香港生產之外銷訂單，其中有25.7％貨品係「出口至美國」，較上年減少1.1個百分點，主因美中貿易及科技紛爭延續，業者透過生產基地調配，降低自中國大陸生產再出口至美國之規模，而在「當地銷售」約占22.3％。

按貨品別觀察，以機械、基本金屬「出口至美國」占比逾4成較高；而電子產品、光學器材則主要於「當地銷售」，占比分別為53.4％、45.3％，主因我國資訊通信產品之組裝代工以中國大陸為主要生產基地，各項電子零組件及面板就近供應組裝代工業者。