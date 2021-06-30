【旅奇傳媒/記者-張偉浩】泰國觀光局（TAT）普吉島辦事處一系列相關旅遊計畫問卷調查指出，大多數或90.8％的泰國觀光客們表示，想要造訪普吉島！此外，泰國內閣通過普吉沙盒計畫（PhuketSandbox），7／1起有條件開放普吉島國際觀光。台灣遊客完整接種疫苗滿14天可入境普吉島免隔離，待滿14天後即可造訪泰國其他地方，對於久未出國旅遊的旅客來說，真是「泰」棒了。

泰國觀光局台北辦事處處長丁蓉采表示，普吉島是國際知名旅遊勝地，除了受到世界旅客的歡迎，在台灣也擁有超高知名度，作為一個島嶼旅遊目的地來說，出入境相對單純與安全，加上島上居民有超過70％施打過疫苗，達到群體免疫效能，適合作為推廣沙盒計畫（Sandbox）的示範島嶼。

沙盒計畫延伸各大島嶼 蘇梅、帕安、龜島、喀比、攀牙

「普吉島沙盒計劃」主要是開放給已完成接種兩劑疫苗、中低風險國家的遊客入境泰國，遊客在島上無需進行隔離，但前14天必須先停留在普吉島；14天後無確診的遊客才可申請跨府移動，前往泰國其他地區，但仍必須遵守各府疫情政策。未來沙盒計畫也在7月～9月之間，延伸其他島嶼，如蘇梅、帕安、龜島、喀比、攀牙等島嶼。

其中台灣名列中低風險國家之中，屆時旅客可以前往泰國各大島嶼之外，還能 在期滿後暢遊泰國本島，成為最安全、新型的玩法。

▲普吉島擁有福建文化，與台灣文化相近。適合旅客舉辦婚禮、蜜月之旅。 圖：泰國觀光局／提供

SHA＋健康安全認證標章 讓旅客前往泰國更安心

為了讓國際旅客到訪泰國時能安心旅遊，並且為當地觀光產業復甦作完善準備，泰國觀光局、觀光暨體育部，以及公共衛生部健康部門等單位特別攜手，聯合推出「驚艷泰國安全與健康管理令程序：SHA計畫」。

舉凡餐廳／食品店、飯店／住宿和會議中心、休閒娛樂和觀光客景點、觀光客交通運輸車輛、旅行社／旅遊業者、健康和美容院、百貨商店和購物中心、觀光體育館、劇院／電影院、紀念品商店和其他商店等10大類別業者都可參加，旅客也可將這個LOGO當作遵守衛生安全程序的指標。

值得關注的是，因應即將於7／1開放的普吉島沙盒旅遊計劃，特別推出加強版 「SHA＋」認證，認證標章的場所和公司中至少70％的員工已完成二劑COVID-19疫苗的接種。鼓勵所有在普吉島已經獲得SHA認證的場所和企業，在普吉島的平台上註冊「SHA＋」認證。

丁蓉采強調，因為普吉島沙盒計劃提議的條件之一，包括接種完二劑疫苗的外國遊客必須住宿在有「SHA＋」認證的飯店，不得住在親戚或是朋友家，14天內可以更換符合資格之飯店，並在出發前提供訂購SHA＋的住宿證明。

◆入境普吉必備文件

1. 接種疫苗證明（以泰國公共衛生部食品藥物管理局（FDA）和世界衛生組 織（WHO）認可為準。）

2. 泰國有效簽證。

3. COE入境許可。

4. 註冊MOCHANA APP（泰國實聯制，便利相關單位追蹤）

5. 72小時內COVID-19檢測陰性證明。

6. 10萬美金含新冠肺炎醫療保險。

7. 14天的SHA＋飯店訂房證明。

8. 最後將所有文件登錄到ENTRY THAILAND網站。

▲在普吉島有很多的街景彩繪壁畫，適合旅客打卡拍照。 圖：泰國觀光局／提供

長榮計畫直飛普吉島 泰微笑航空曼谷中轉

普吉島位在泰國南部，也是泰國最大的海島，有著「泰國的珍珠」美譽。目前 要前往普吉島需要透過機場或是碼頭接駁，目前有許多航空也已申請航權，包括卡達航空（Qatar Airways）、阿聯酋航空（Emirates）、泰國國際航空（Thai Airways）、香港航空（Hong Kong Airlines）、大韓航空（Korean Air）、真航空（Jin Air）、國泰航空（Cathay Pacific）、荷蘭皇家航空（KLM）和新加坡航空（Singapore Airlines），台灣則有長榮航空（Eva Air）從台北直飛普吉島的航權，預計在開放之後提供旅客最快速的空中渠道。

丁蓉采表示，除了長榮航空之外，未來泰越捷也計畫申請台北—普吉島的直飛航權，為疫後旅遊提供充沛的運能。另外，像是中華航空（China Airlines）、長榮航空、星宇航空（STARLUX Airlines）都是有直飛曼谷的航班，則可以透過泰國微笑航空（Thai Smile Airways）轉機前往普吉島，提供更多元的管道前往普吉島旅遊。

▲普吉島老城區，讓旅客有種穿越時光的錯覺。 圖：泰國觀光局／提供

超前部署團體旅遊 與旅行社積極合作

根據交通部觀光局為配合中央流行疫情指揮中心提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，公告暫停旅行社組團赴國外旅遊，因此台灣旅客前往普吉島旅遊只能透過自由行的方式，或委由旅行社代訂機票或是飯店。丁蓉采強調，泰國觀光局一切遵照衛福部、疾管局相關單位指示，恪守防疫旅遊標準。

目前隨著台灣疫情連日確診數字下降，泰國觀光局也超前部署，與台灣駐泰國經貿辦事處積極開會討論各種方案，以及與台灣旅行業者探討未來泰國旅遊包裝趨勢，希望未來在解封之後，與同業、媒體、部落客、網紅合作舉辦考察團，提供台灣旅客更安心、多元的旅遊產品，讓台灣旅客感受驚艷泰國（Amazing Thailand）。

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