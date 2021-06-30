暌違近五年，第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今（30）日透過視訊復談，對此，國民黨主席江啟臣呼籲蔡政府，應做到忠誠反應人民心聲、訊息透明，讓國會監督，切忌行政專斷，招致「黑箱」疑慮。

江啟臣在臉書指出，這五年來，歷經美方兩度政權輪替、中美貿易戰、新冠疫情，對台美雙邊產業經濟都帶來不小影響，如今雙邊終於有機會坐下來，就貿易投資的方方面面重新討論調整，值得高興。

不過正如幾年前兩岸《服貿》爭議所，江啟臣表示，台灣在民主化進程中，政府對外經貿談判，也要面對內部溝通、民主問責更高的期待，經貿談判要能取得社會支持與信任，「訊息透明」、「民主參與」與「國會監督」是不可迴避的原則。

幾天前江啟臣曾呼籲行政院應公開談判議程，邀請社會各界檢視，甚至傾聽各界在台美貿易上遇到的問題，與美方提出協商；而我方要做出的具體承諾，也應接受民意與國會的監督，若有可能衝擊到國內民生、產業的部分，務必要先透過「公聽會」或「聽證會」來徵詢各方意見，切忌行政專斷，招致「黑箱」疑慮。

江啟臣提到，尤其是如「萊豬進口」這種已經引起社會公憤，並正透過公投程序進行民主複決的爭議事項，蔡政府應善盡充分溝通之則，切勿給美方不實的承諾期待。

TIFA從1994年建立以來，台美雙邊曾有過十次會談，並曾在不同歷史階段中，就菸酒進出口、智財權保障、台灣電信市場開放、健保藥品核價等事項，取得關鍵共識。江啟臣說，這次睽違五年，國際經貿環境又經歷可觀改變，本屆TIFA會談勢必將涵蓋廣泛項目，期許我方談判代表團能不卑不亢、有為有守，在深化台美經濟合作的方向上，替台灣爭取最大利益。