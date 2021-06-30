最新一批莫德納預計7/1陸續開打，不少民眾期待之餘，也忍不住擔心接種疫苗後出現的副作用，胸腔暨重症醫師黃軒日前發文分享，打疫苗後出現的症狀多會在48小時內消失，但如果局部性反應、全身性反應、神經系統症狀及血液系統症狀，在打完疫苗2天後都沒消失，那就要立刻去看醫生。

胸腔暨重症醫師黃軒日前在臉書發文分享，醫療研究人員將打完疫苗者分作兩組，在打完疫苗後7天詢問第一組的人是否出現發燒、疲憊無力和類流感症狀；第二組則是等到接種完21天後才詢問是否有出現上述症狀。

黃軒指出，研究結果顯示，接種疫苗後常出現的副作用為疲倦、發燒、發冷、嘔吐、噁心、注射部位疼痛、肌肉疼痛、關節疼痛和頭痛，但是多數的症狀會在打完疫苗的48小時內消失。不過，打完疫苗若出現「局部性反應」、「全身性反應」、「神經系統症狀」以及「血液系統症狀」，且48小時後未消失，就得要去看醫生。

黃軒解釋，首先局部性反應，像是注射部位疼痛、紅腫、發燒或是倦怠的反應，一般會在接種後的1至2天恢復，如果2天後症狀仍舊沒有消失，恐怕就要去看醫生，而全身性症狀也是如此。

黃軒也說，神經系統症狀，像是臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎和對稱性神經麻痺；而血液系統症狀，像是暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等，建議立刻就醫。