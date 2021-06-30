中國大陸常駐聯合國代表張軍29日（當地時間）表示，應制定各國普遍接受的網絡空間國際規則，反對搞小圈子和集團政治，反對搞科技霸權。

張軍在當天舉行的安理會網絡安全問題公開會上說，應以維護和平促安全，防止網絡空間成為新的戰場。應以加強治理促安全，推進網絡空間公平正義。各國應踐行真正的多邊主義，在聯合國框架下建立各方平等參與、開放包容、可持續的網絡安全治理進程，制定各國普遍接受的網絡空間國際規則，反對搞小圈子和集團政治。

他指出，應以交流合作促安全，營造網絡空間良好環境。維護網絡安全是全球性課題，沒有哪個國家能夠置身事外、獨力應對。網絡空間霸權主義、單邊主義、保護主義只會加劇緊張對抗，毒化合作氛圍，應當受到國際社會共同抵制和反對。各國應攜手努力，深化在技術研發、規則制定、信息共享等方面的交流合作，共同遏制信息技術濫用。應共同反對網絡監聽和網絡攻擊，打擊網絡恐怖主義和網絡犯罪，提升網絡安全保障能力。應為企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，保障全球信息通信產業鏈供應鏈開放、穩定、安全，推動全球經濟健康發展，反對以各種理由人為干擾企業正常經營行為。

張軍指出，應以普惠發展促安全，實現網絡空間共同繁榮。各國應採取更加積極、包容、協調、普惠的政策，促進信息通信技術在全球範圍內均衡發展，大力發展數字經濟等新模式新業態，反對搞科技霸權。

張軍指出，中方去年提出《全球數據安全倡議》，聚焦關鍵基礎設施和個人信息保護、企業境外數據存儲和調取、供應鏈安全等重大問題，為維護全球數據和網絡安全提出建設性解決方案。中方還積極推進「數字絲綢之路」建設，同各國共同構建面向未來的智能化互聯互通新格局。

張軍強調，中方願同世界各國一道，把握信息革命機遇，培育創新發展新動能，開創數字合作新局面，打造網絡安全新格局，構建網絡空間命運共同體，攜手創造人類更加美好的未來。