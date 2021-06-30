台美TIFA今復談，總統蔡英文日前表示，TIFA重啟會談是台灣對外貿易非常重要的一大步。對此，國民黨立委陳以信反質疑，如果說復談是重大進步，那之前在她手中中斷，難道是更重大退步？

陳以信表示，台美TIFA恢復談判，對台美經貿關係有正面發展，予以肯定。然而蔡總統過度興奮，說成是台灣對外貿易重要一大步，這其實只是大內宣，是說給自己人聽的，如果說復談是重大進步，那之前在她手中中斷是更重大退步？

陳以信也警示，如此說法，不僅讓台灣自我降格，更犯下談判大忌，這等於是開始之前就暗示我方將大門洞開，讓談判居於下風，被美國予取予求，並不會是台灣經貿最大利益所在；正如去年8月底蔡政府未戰先降，單方開放瘦肉精美豬進口，這是錯誤時間、錯誤對象所做出的錯誤決定，不僅沒有換回台美FTA評估，也沒有獲得BTA承諾。

陳以信說，TIFA只是恢復基本協商，就讓蔡總統好像上了天，自吹自捧說是對外貿易大成功，但這樣反而凸顯蔡總統執政五年來對外整體貿易的失敗，蔡政府除了期待美方善意，對其他地區的經貿佈局，根本是陷入一籌莫展窘境。