大陸國家統計局今(30)日上午公布6月製造業採購經理指數（PMI）為50.9％，較上月微落0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業延續穩定擴張態勢。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.7％和50.8％，比上月回落0.1和0.3個百分點，均高於臨界點；小型企業PMI為49.1％，比上月回升0.3個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

6月生產指數為51.9％，比上月回落0.8個百分點，高於臨界點，表明製造業生產保持擴張，但步伐有所放慢；新訂單指數為51.5％，比上月上升0.2個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求繼續增長。

6月原材料庫存指數為48.0％，比上月回升0.3個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄；從業人員指數為49.2％，比上月回升0.3個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工景氣度較上月小幅改善。

供應商配送時間指數為47.9％，雖比上月回升0.3個百分點，但低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續放慢。PMI高於50％時，反映經濟總體較上月擴張；低於50％，則反映經濟總體較上月收縮。