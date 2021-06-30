受到新冠肺炎疫情影響，NBA本季賽程從去年12月開打，每支球隊在5個月的時間安排了72場比賽，然而少球隊都陷入球員受傷的困窘局面，因此湖人一哥詹姆斯曾經抱怨NBA官方不該太早開打。湖人退役名將「俠客」歐尼爾批評詹姆斯的這番話，相較於他的現況，美國有更多殺業人口，那該怎辦？

歐尼爾砲轟詹姆斯，「你生活的世界裡有超過4000萬人失業，如果我賺進2億美元，你不會聽到我的抱怨。我可以連續打高強度的連續比賽。我不是說你必須在意別人說什麼，但對我個人而言，我不會去找藉口，不會去抱怨，因為現實生活中的人工作更加辛苦。我們要做的就是每天訓練兩個小時，然後一個晚上打兩個小時比賽，賺很多的錢，這就是我的思維方式。」

在詹姆斯批評聯盟賽程過度緊密後，NBA發言人巴斯立刻做出回應。巴斯表示，本賽季的受傷比率與2019-20賽季幾乎相同，而先發球員和全明星球員因傷缺席比賽的機率與過去三個賽季不分上下，藉此駁斥詹姆斯的言論。